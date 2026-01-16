Futebol: Conhecido o calendário da Selecção Nacional Feminina na CAN2026

A Federação Cabo-verdiana de Futebol divulgou o calendário de jogos que a Selecção Nacional Feminina vai ter na sua estreia na CAN.

Assim, segundo o calendário, Cabo Verde faz o seu primeiro jogo contra a equipa do Gana no dia 18 de Março, seguindo-se o encontro contra a equipa nacional do Mali a 21 de Março.

O terceiro jogo, último da fase de grupos, será contra a selecção dos Camarões a 24 de Março.

De recordar que a Selecção Cabo-verdiana de Futebol Feminina qualificou-se em Outubro do ano passado, no Mali, para a fase final da CAN’2026, ao vencer as anfitriãs por 4-2, revertendo a desvantagem que levava na primeira mão disputada na cidade da Praia.

O resultado histórico coloca a equipa cabo-verdiana, pela primeira vez, entre as 16 selecções africanas que vão disputar o CAN’2026, prova que terá lugar em Marrocos.