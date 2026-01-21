CAN’2026/Andebol: Cabo Verde estreia-se hoje frente à RD Congo em Kigali

De acordo com o calendário, Cabo Verde sobe à quadra esta quarta-feira para defrontar a República do Congo, às 16:30 locais, 13:30 em Cabo Verde.
O colectivo cabo-verdiano volta a competir logo no dia seguinte, quinta-feira, desta feita contra a congénere de Marrocos, às 12:00 de Cabo Verde, e fecha a sua participação na fase de grupo, na sexta-feira frente ao Benim, às 12:00 de Cabo Verde.
O seleccionador nacional, o sérvio Ljubomir Obradovic, que aposta numa mescla entre os habituais convocados, constituída praticamente por atletas residentes na diáspora e a nova geração de atletas que actuam em Cabo Verde, considera que o estágio realizado em Portugal permitiu ao colectivo elevar os níveis técnico, tático e competitivo da selecção.
A direcção aponta a passagem ao “main-round” como o primeiro desafio, já que Cabo Verde traçou como grande objectivo atingir a final do torneio.
De acordo com o sorteio dos grupos da 27.ª edição da CAN, Argélia, Nigéria, Ruanda e Zâmbia constituem a Poule A, Egipto, Angola, Gabão e Uganda partilham o Grupo B, Tunísia, Guiné Conacri, Camarões e Quénia formam o Grupo C, ao passo que Cabo Verde, Marrocos, Congo e Benim constituem a poule D.
À luz do regulamento, a 27.ª edição do CAN será disputada em quatro grupos de outras tantas selecções, em que todos jogam entre si.
As duas melhores equipas de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que segue em quartos-de-final, as meias-finais e a final.
Listas dos atletas convocados:
Guarda-redes: Elcio Fernandes (Puente Genil, Espanha), Bruno Fernandes (Chev Diekirch, Luxemburgo) e Odair Faial (ASA Stars, Cabo Verde).
Ponta Esquerda: Alexandre Pereira (Belenenses, Portugal), Gilson Correia e (Chev Diekirch, Luxemburgo).
Ponta Direita: Fábio Pereira- Kärra HF, Suéca; Edmilson Garcia (Artística de Avanca, Portugal) e Carlos da Silva (ADR Graciosa, Cabo Verde).
Pivot: Paulo Moreno (Clube Chartres, França), e Felisberto Landim (Belenenses, Portugal).
Primeira Linha: Leandro Semedo (Puente Genil, Espanha), Délcio Pina (Clube Marítmo, Portugal), Carlos Chantre (ASA Stars, Cabo Verde) e Celso Tavares (ASA Stars, Cabo Verde) Bruno Landim, Edmilson Araújo (Istres Provence, França), Hélio de Pina (Balonmano Base Oviedo, Espanha) e João Furtado (CB Burgos, Espanha).