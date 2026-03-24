Mundial 2026: Venda de bilhetes para jogos de Cabo Verde inicia a 04 de Maio

​A FCF informou hoje que o processo de venda dos ingressos para os jogos de Cabo Verde na fase de grupos do Mundial 2026 terá início a 04 de Maio, através de uma plataforma oficial online.

Segundo um comunicado da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), a aquisição dos bilhetes será feita, exclusivamente através do site disponibilizado para o efeito, em conformidade com o regulamento de “ticketing” da FIFA para o Campeonato do Mundo de 2026, a decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

A federação esclareceu ainda que não possui qualquer acordo ou parceria com grupos, associações ou organizações para comercialização dos ingressos, alertando os adeptos para possíveis situações de fraude ou revenda ilegal.

De acordo com a nota, no acto da compra será obrigatória a indicação de dados pessoais como nome completo, endereço electrónico, número e validade do passaporte, nacionalidade e país de residência, informações que não poderão ser alteradas posteriormente.

A FCF informou, igualmente, que os ingressos são pessoais, nominais e intransmissíveis, não sendo permitido adquirir mais de cinco bilhetes por pessoa, independentemente da categoria escolhida.

A instituição advertiu ainda que a posse do ingresso não garante automaticamente a obtenção de visto de entrada nos Estados Unidos.

Relativamente aos preços dos bilhetes, os mesmos variam entre 60 e 500 euros, conforme a categoria e o jogo da selecção cabo-verdiana na fase de grupos.

De acordo com o documento, para o encontro entre Espanha e Cabo Verde, agendado para 15 de Junho, em Atlanta, os preços oscilam entre 60 euros, para a categoria 4, e 500 euros, para a categoria 1.

Já para o jogo frente ao Uruguai, marcado para 21 de Junho, em Miami, os valores mantêm-se entre 60 e 500 euros, no embate diante da Arábia Saudita, previsto para 26 de Junho, em Houston, os ingressos custam entre 60 e 450 euros.

A FCF alertou ainda que qualquer fraude detectada no processo de aquisição ou tentativa de revenda implicará o cancelamento automático do ingresso e comunicação às autoridades competentes.