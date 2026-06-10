Mundial 2026: Selecção nacional realiza primeiro treino na Flórida

​A selecção cabo-verdiana de futebol já se encontra na cidade de Tampa, Flórida, onde realizou esta terça-feira, o primeiro treino no complexo desportivo Tampa Waters Sportsplex, com vista a preparar o jogo com a Espanha, a 15 de Junho.

Os Tubarões Azuis, que iniciaram na segunda-feira, 08, o estágio em Tampa focado na estreia histórica frente à selecção da Espanha, efectuou esta manhã o primeiro treino, em que a equipa técnica contou com todos os convocados.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, (FCF), foi realizado na tarde de ontem mais um treino para dar continuidade à preparação para o jogo frente à equipa espanhola.

A selecção de Cabo Verde faz a sua estreia oficial no Campeonato do Mundo no dia 15 de Junho ante à Espanha, a contar para a primeira jornada do grupo H.

No dia 21, defronta o Uruguai, em Miami, às 21:00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

O Mundial 2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.