Futebol: Reuters destaca percurso de Cabo Verde que pode tornar-se no segundo menor país a disputar um Mundial

​O sucesso de Cabo Verde no futebol, que luta por um lugar no Mundial 2026, seria quase impensável há 20 anos, considera uma reportagem da agência de notícias inglesa Reuters.

“A seleção nacional está a uma vitória de garantir a qualificação inédita para o Mundial, resultado que confirmaria o potencial demonstrado nos últimos anos”, escreve a agência de notícias, sublinhando que, caso Cabo Verde consiga o apuramento, será o segundo país mais pequeno em população a participar num Campeonato do Mundo, apenas atrás da Islândia.

Os “Tubarões Azuis” defrontam esta quarta-feira,08, a Líbia, em Trípoli, e jogam depois em casa, na segunda-feira, 13, frente à Eswatini, na derradeira jornada do Grupo D, onde disputam com os Camarões a única vaga directa para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo a Reuters, há duas décadas o país disputava apenas duas partidas internacionais por ano e ocupava o 182.º lugar do ranking mundial. Desde então, o progresso tem sido rápido, impulsionado pela identificação de talentos da diáspora cabo-verdiana.

“Cabo Verde já esteve perto de se qualificar para o Mundial de 2014, mas acabou penalizado por ter utilizado um jogador suspenso, falhando os ‘playoffs’. Em 2013, na sua estreia na Taça das Nações Africanas (CAN), chegou aos quartos de final — resultado repetido na última edição, na Costa do Marfim, onde caiu apenas nos penáltis”, lembra.

“O processo de identificação e recrutamento global começou a dar frutos por volta de 2013, quando se qualificaram para a primeira CAN”, afirmou à agência o agente Tony Araújo, radicado nos Estados Unidos.

De acordo com a mesma fonte, a emigração cabo-verdiana levou milhares de pessoas a Portugal, aos Estados Unidos e Países Baixos e que hoje, a selecção de Cabo Verde é constituída por jogadores nascidos na Holanda, Portugal, França e Irlanda.

Um dos casos é o defesa Roberto “Pico” Lopes, do Shamrock Rovers, que contou à Reuters como foi contactado pelo então seleccionador Rui Águas através do LinkedIn, mensagem que inicialmente julgou ser spam.

“Cerca de nove meses depois, voltei a ler e percebi que era um convite para representar Cabo Verde. Fiquei muito entusiasmado”, disse o jogador, que hoje é peça essencial na defesa da selecção.´

O jogo Líbia - Cabo Verde será disputado no Estádio Internacional de Tripoli, na cidade de Trípoli, às 15:00 (12:00 de Cabo Verde).

Cinco dias depois, Cabo Verde encerra a sua participação na luta para a qualificação em jogo da 10.ª e última jornada, prevista para segunda-feira, 13, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, ante o combinado nacional de Eswatini, com início marcado para as 15:00.

Cabo Verde está a uma vitória da sua inédita qualificação para o Campeonato do Mundo que, em 2026, vai ser disputado entre Estados Unidos, Canadá e México, já que lidera o Grupo D com 19 pontos, seguido dos Camarões (15), da Líbia (14), Angola (07), Maurícias (05) e Eswatini (02).