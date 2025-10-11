Polícia Nacional adopta medidas especiais para o jogo entre Cabo Verde e Eswatini

A Polícia Nacional, em articulação com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) e demais entidades envolvidas, informa ao público em geral que, por ocasião do jogo entre as seleções de Cabo Verde e Eswatini, serão adotadas medidas especiais para garantir a segurança, ordem pública e o bom funcionamento do evento.
Recomendações ao Público:
1. Comportamento Cívico e Responsável:
Apela-se à mobilização ordeira e ao espírito de equipa.
Demonstre respeito pelos intervenientes e pelo ambiente do evento.
2. Deslocações e Trânsito:
Evite o uso de viaturas próprias; privilegie o transporte público.
As vias de acesso ao Estádio Nacional estarão condicionadas a partir das 12h00.
Utilize as rotas alternativas indicadas pelas autoridades.
3. Estacionamento:
Estarão disponíveis quatro parques com capacidade limitada.
É proibido estacionar nas bermas das vias.
4. Acesso ao Estádio:
Caminhe pelas faixas reservadas a peões.
Tenha sempre consigo o bilhete ou credencial.
É proibida a entrada com objetos perigosos e bebidas alcoólicas.
5. Durante o Evento:
Cuide dos menores sob sua responsabilidade.
Evite comportamentos que perturbem a ordem pública.
É estritamente proibida a invasão do campo.
“Contamos com a colaboração de todos para que este evento decorra com segurança, civismo e entusiasmo patriótico”, apela a Polícia Nacional.