Polícia Nacional adopta medidas especiais para o jogo entre Cabo Verde e Eswatini

Comunicado oficial, publicado este domingo, elenca uma série de comportamentos a ter no dia do encontro.

A Polícia Nacional, em articulação com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) e demais entidades envolvidas, informa ao público em geral que, por ocasião do jogo entre as seleções de Cabo Verde e Eswatini, serão adotadas medidas especiais para garantir a segurança, ordem pública e o bom funcionamento do evento.

Recomendações ao Público:

1. Comportamento Cívico e Responsável:

Apela-se à mobilização ordeira e ao espírito de equipa.

Demonstre respeito pelos intervenientes e pelo ambiente do evento.

2. Deslocações e Trânsito:

Evite o uso de viaturas próprias; privilegie o transporte público.

As vias de acesso ao Estádio Nacional estarão condicionadas a partir das 12h00.

Utilize as rotas alternativas indicadas pelas autoridades.

3. Estacionamento:

Estarão disponíveis quatro parques com capacidade limitada.

É proibido estacionar nas bermas das vias.

4. Acesso ao Estádio:

Caminhe pelas faixas reservadas a peões.

Tenha sempre consigo o bilhete ou credencial.

É proibida a entrada com objetos perigosos e bebidas alcoólicas.

5. Durante o Evento:

Cuide dos menores sob sua responsabilidade.

Evite comportamentos que perturbem a ordem pública.

É estritamente proibida a invasão do campo.

“Contamos com a colaboração de todos para que este evento decorra com segurança, civismo e entusiasmo patriótico”, apela a Polícia Nacional.