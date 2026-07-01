FCF coloca à venda novo lote de bilhetes para o jogo entre Cabo Verde e Argentina

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) anunciou hoje a disponibilização de um novo lote de bilhetes para o jogo entre Cabo Verde e a Argentina, referente aos 16 avos de final do Mundial 2026, que será disputado no Hard Rock Stadium, em Miami.

Em comunicado, a FCF explica que, com o objectivo de garantir a maior presença possível de adeptos cabo-verdianos nas bancadas, adquiriu antecipadamente um lote de ingressos para os disponibilizar ao preço facial, sem qualquer margem de lucro.

Contudo, a Federação refere que a existência de bilhetes por vender na primeira fase da operação resultou num prejuízo financeiro para a instituição.

Ainda assim, informa que conseguiu assegurar um novo lote de ingressos a preços mais competitivos do que os actualmente praticados no mercado.

A FCF sublinha que a alocação e distribuição oficial dos bilhetes é da exclusiva responsabilidade da FIFA e alerta que a quantidade disponível neste novo lote é muito limitada, podendo a procura ultrapassar a oferta.

Os preços dos ingressos variam consoante a categoria, sendo a Categoria 1, 1.700 dólares norte-americanos; Categoria 2, 800 dólares; Categoria 3, 270 dólares; e Categoria Especial, 840 dólares.

Segundo o comunicado, os bilhetes estão disponíveis a partir de hoje na plataforma oficial de vendas disponibilizada pela FIFA.