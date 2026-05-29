Atletismo: Emicela Team Cabo Verde leva três atletas para Trail Serra das Flores’2026 em Portugal

Uma equipa da Emicela Team Cabo Verde, liderada por Milly Brito, vencedor do “The Best Trail Series Portugal’2025, partiu hoje para Portugal para disputar a prova do Trail Serra das Flores’2026 que se realiza no domingo, 31.

Segundo apurou a Inforpress junto da organização, Milly Brito, atleta da ilha de São Nicolau, vai competir nos 21 Km, prova na qual vai também concorrer a atleta de Santa Catarina da ilha do Fogo Daty Miranda, ambos vencedores da Corrida da Liberdade 2026.

O país vai ainda estar a competir com Samuel Teixeira, jovem promissor dos Mosteiros, ilha do Fogo, desta feita nos 12 Km.

A edição de 2026 vai contar com o concurso de atletas provenientes de dez país, designadamente Brasil, França, Portugal, Alemanha, Cabo Verde, Espanha, Timor Leste, Suécia, Ucrânia e Reino Unido.

O Trail Serra das Flores é um evento de Trail Running coorganizado pela Associação S4L, a Câmara Municipal de Gondomar e União de Freguesias de Melres e Medas.