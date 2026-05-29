Futebol: Torreense de Stopira falha acesso à primeira liga portuguesa

O Torreense, onde milita o internacional cabo-verdiano Stopira, foi derrotado por 2-0 e falha o acesso à Primeira Liga portuguesa de futebol.

Em jogo da segunda-mão de play-off de acesso à primeira liga, os golos do Casa Pia, que contou com o outro internacional no onze titular, Daylon Livramento, foram apontados por Larrazabal e Ofori.

Após cinco dias de fazer história com a conquista da Taça de Portugal frente ao Sporting o Torreense falhou o acesso à primeira liga.

No jogo da primeira-mão o resultado foi de um empate sem golos.

No final da partida, Stopira disse que a sua equipa ficou prejudicada pela carga de jogos e com os 120 minutosda final da Taça de Portugal.

"Fomos prejudicados com a carga dos jogos e esse da Taça foram 120 minutos, mas prefiro levantar a cabeça e olhar para a frente, morrer de pé como as árvores. Pensaremos no próximo ano e eu pensarei no Mundial", precisou.