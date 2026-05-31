Cabo Verde vence Sérvia por 3-0 em jogo de preparação para o Mundial

A Selecção Nacional de Futebol venceu, hoje, a equipa da Sérvia por 3-0, num jogo amigável de preparação para o Mundial de 2026.

Os três golos da partida foram apontados por Kevin Pina, Laros Duarte e Gilson Benchimol, no Estádio do Restelo.

Para este amigável o seleccionador nacional, Pedro Brito, mais conhecido como Bubista, alinhou inicialmente com Vozinha, Diney, Pico, Kelvin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Sidny Cabral, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes (capitão), Nuno da Costa e Wagner Pina.

Como suplentes: Stopira, Logan Costa, João Paulo Fernandes, Gilson Tavares, Garry Rodrigues, Márcio Rosa (GR), Laros Duarte, Yannick Semedo, Willy Semedo, Dailon Livramento, Steven Moreira, Carlos Santos (GR), Kelvin Pires e Hélio Varela.

Antes da estreia oficial no Campeonato do Mundo, Cabo Verde realizará mais um jogo de preparação diante das Bermudas, no estado de Connecticut.