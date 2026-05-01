Cabo Verde defronta Sérvia em Portugal em jogo de preparação para o Mundial’2026

A selecção de Cabo Verde de futebol vai defrontar a Sérvia num jogo de preparação para o Campeonato do Mundo de 2026, no próximo dia 31 de Maio, no Estádio do Restelo, em Belém, Portugal.

O particular colocará frente a frente duas selecções com percursos distintos no ranking mundial da FIFA.

Com a última actualização da FIFA, Cabo Verde ocupa 69.ª posição com somatório de 1366.13, descendo 2 posições no ranking, enquanto que a Sérvia manteve a 39ª posição, com 1508.65 pontos.

O encontro, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, será disputado no histórico Estádio do Restelo, em Lisboa, Portugal, e integra o plano de preparação da selecção cabo-verdiana para o Campeonato do Mundo de 2026, competição organizada sob a égide da FIFA.

Relativamente à Copa do Mundo, e de acordo com o enquadramento competitivo da FIFA, Cabo Verde fará a sua estreia no Mundial frente à Espanha, selecção rotulada de campeã mundial, no dia 15 de Junho.

A equipa cabo-verdiana integra ainda o grupo H com o Uruguai, bicampeão mundial em 1930 e 1950, e a Arábia Saudita, num conjunto altamente competitivo na sua primeira participação na prova.