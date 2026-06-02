Mundial 2026: Supercomputador avalia as hipóteses dos Tubarões Azuis

A selecção de Cabo Verde parte para o Campeonato do Mundo de 2026 como uma das grandes surpresas da competição. Na sua estreia absoluta em fases finais de Mundiais, os Tubarões Azuis surgem muito longe do lote de favoritos, mas o simples facto de figurarem entre as 48 selecções presentes já representa um feito histórico para o arquipélago.

De acordo com as projecções do supercomputador da Opta, que simulou o torneio 10.000 vezes antes do sorteio da fase final, a probabilidade de Cabo Verde conquistar o título mundial é extremamente reduzida, situando-se abaixo de 1%. O modelo coloca a selecção cabo-verdiana entre os chamados “outsiders”, num torneio dominado por potências tradicionais como a Espanha, a França, a Inglaterra e a Argentina.

A Espanha surge como principal favorita ao troféu, vencendo o Mundial em cerca de 16% das simulações realizadas pela Opta. França (13%), Inglaterra (11%) e Argentina (10%) completam o grupo de selecções com maiores probabilidades de erguer a taça. Portugal aparece logo atrás, com cerca de 7% de hipóteses de conquistar o primeiro título mundial da sua história.

Para Cabo Verde, o desafio é ainda maior porque o sorteio colocou a equipa no Grupo H, juntamente com a Espanha, o Uruguai e a Arábia Saudita. Nas simulações da Opta, a Espanha terminou no primeiro lugar do grupo em mais de 75% dos cenários analisados, demonstrando a dificuldade da tarefa que espera os comandados cabo-verdianos.

Apesar das probabilidades reduzidas, a história recente do futebol mostra que os números não contam toda a história. Em 2022, por exemplo, a Argentina iniciou o torneio sem ser a principal favorita e acabou por conquistar o título. O próprio modelo da Opta indica que apenas 35,9% das simulações resultaram na conquista do Mundial por uma selecção que nunca venceu a competição, deixando aberta a possibilidade de uma surpresa histórica.

Para um país com pouco mais de meio milhão de habitantes, a qualificação para o Mundial já representa uma conquista sem precedentes. Cabo Verde tornou-se uma das menores nações da história a garantir presença numa fase final da competição e será um dos quatro estreantes no torneio de 2026, ao lado de Curaçao, Jordânia e Uzbequistão.

Assim, embora as probabilidades matemáticas de Cabo Verde se sagrar campeão mundial sejam diminutas, o simples facto de os Tubarões Azuis estarem entre as 48 melhores selecções do planeta já constitui um marco histórico. E se há algo que os Mundiais ensinam repetidamente é que as estatísticas podem apontar favoritos, mas não conseguem prever todas as surpresas que o futebol é capaz de produzir.