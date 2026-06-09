Governo anuncia pensão para antigos jogadores pioneiros da selecção nacional em situação de vulnerabilidade

O primeiro-ministro anunciou hoje a atribuição de uma pensão mensal de 75 mil escudos aos antigos jogadores pioneiros da selecção nacional de futebol que se encontrem em situação de vulnerabilidade económica ou de saúde.

O anúncio foi feito por Ulisses Correia e Silva durante a cerimónia de lançamento do selo comemorativo da primeira participação de Cabo Verde num Campeonato do Mundo de futebol, promovida pelos Correios de Cabo Verde, na Cidade da Praia.

Segundo o chefe do Governo, a medida resulta de um trabalho desenvolvido nos últimos meses e destina-se a reconhecer o contributo dos atletas que integraram os primeiros passos da selecção nacional após a independência.

Ulisses Correia e Silva explicou que a pensão será atribuída aos antigos jogadores em situação de vulnerabilidade e sem rendimentos superiores ao valor fixado, referindo que alguns dos pioneiros já faleceram e outros enfrentam dificuldades económicas ou problemas de saúde.

O primeiro-ministro considerou tratar-se de um acto de justiça e reconhecimento para com atletas que contribuíram para o desenvolvimento do futebol cabo-verdiano numa época marcada por limitações ao nível das infra-estruturas e dos recursos disponíveis.

O governante anunciou ainda a intenção de condecorar estes antigos jogadores, em articulação com a Federação Cabo-verdiana de Futebol e os próprios homenageados.

Segundo indicou, deverão ser abrangidos pela medida cerca de quatro ou cinco antigos internacionais.

Na ocasião, Ulisses Correia e Silva destacou igualmente o significado do selo comemorativo lançado pelos Correios de Cabo Verde, considerando que a primeira participação da selecção nacional num Mundial constitui um marco histórico que deve ser preservado e celebrado.

O chefe do Executivo desejou ainda sucesso aos Tubarões Azuis na competição, afirmando que a presença da selecção no Mundial representa Cabo Verde e as comunidades emigradas espalhadas pelo mundo.

Durante a intervenção, recordou os primeiros anos da selecção nacional e as dificuldades enfrentadas pelos jogadores que ajudaram a construir a história do futebol cabo-verdiano.