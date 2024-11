Parlamento: Governo afirma que OE 2025 garante estabilidade e promove crescimento sustentável do país

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou esta quinta-feira, durante a sua intervenção no final do debate da generalidade do Orçamento do Estado para 2025, que o diploma garante a estabilidade e promove o crescimento sustentável do país.

Ulisses Correia e Silva realçou que o Orçamento do Estado de 2025 está alinhado com as directrizes de estabilidade macroeconómica, reconhecida por parceiros internacionais e instituições financeiras. Segundo o chefe do executivo, o crescimento da economia nacional será mantido dentro do potencial de Cabo Verde, superando a média de crescimento da África Subsaariana. “Um dos principais focos do orçamento será o investimento nas pessoas, com medidas concretas para a melhoria das condições de vida da população. Vamos aumentar os benefícios sociais, como o Rendimento Social de Inclusão, que abrange cerca de 9.500 famílias, e aumentar as pensões sociais para idosos, beneficiando agora 26.306 pessoas, com um aumento significativo de 5.000 novos beneficiários desde 2017”, disse. No que se refere ao acesso a serviços básicos, o primeiro-ministro destacou os avanços nas áreas de água, electricidade e saneamento, afirmando que o acesso à água canalizada passou de 64,6% das famílias em 2015 para 74% em 2023, com a meta de atingir 100%. Ulisses Correia e Silva também sublinhou os esforços do Governo para promover a inclusão produtiva, com investimentos em formação profissional, estágios e empreendedorismo. “O Governo comprometeu-se a reduzir o número de jovens fora do emprego, da educação ou da formação para metade até 2026. Desde 2015, a taxa de desemprego jovem diminuiu de 41% para 23,9% em 2023, com uma projecção de continuar essa tendência de redução”, afirmou. No sector dos transportes, o primeiro-ministro avançou que a recuperação da companhia nacional de aviação, a TACV, que estava em dificuldades financeiras em 2016, é agora uma realidade. “Hoje, a companhia está reestruturada e aumentando a sua capacidade para voos internacionais, além de garantir transporte inter-ilhas com preços acessíveis. O Governo também introduziu um regime de obrigação de serviço público para garantir a continuidade das operações inter-ilhas”, frisou.

