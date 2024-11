PM apresenta OE 2025 como alicerce para investimentos sustentáveis e desenvolvimento a longo prazo

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou hoje que o Orçamento do Estado (OE) para 2025 é um documento alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) e com o Programa do Governo e que este alinhamento se traduz numa abordagem de políticas e investimentos que visam o desenvolvimento sustentável do país, a partir de uma visão partilhada de longo prazo.

Segundo o Chefe do Governo, a realidade económica e social só se transforma a longo prazo, com visão partilhada, perseverança e sustentabilidade. Por isso, prosseguiu, o orçamento prevê a continuidade de incentivos fiscais e financeiros, subvenções e investimentos plurianuais que asseguram um impacto duradouro no crescimento económico, protecção de rendimentos e resiliência social e ambiental. Investimentos estratégicos Ulisses Correia e Silva referiu que, entre 2017 e 2021, Cabo Verde enfrentou crises severas, desde secas contínuas até à pandemia de COVID-19 e ao aumento da inflação provocado por factores externos, como a guerra na Ucrânia. Apesar destes desafios, o Governo concebeu políticas que, segundo o Primeiro-ministro, “protegeram as pessoas e empresas e relançaram a economia com sucesso”. A retoma económica foi notória em 2022, com o Produto Interno Bruto (PIB) nominal a ultrapassar os níveis de 2019. Em 2025, espera-se que o crescimento económico de Cabo Verde supere o dos países da África subsariana, enquanto a inflação se mantém baixa, frisou o Chefe do executivo. Ulisses Correia e Silva frisou o impacto das políticas de protecção social, indicando que a pobreza absoluta caiu de 35,5% em 2015 para 24,7% em 2023, com o objetivo de descer para menos de 20% até 2026. Já a pobreza extrema reduziu-se de 4,6% para 2,3% no mesmo período. “Muitas pessoas saíram da pobreza graças às políticas de rendimentos, de protecção e inclusão social que vêm sendo executadas desde 2017”, defendeu. Outro destaque do orçamento para 2025 é o aumento do salário mínimo no sector público e privado, bem como investimentos em infraestruturas de saúde e educação, e apoios ao sector empresarial, incluindo incentivos a start-ups e micro e pequenas empresas. No sector dos transportes, o PM ressaltou a subvenção para descontos nos bilhetes de viagens inter-ilhas e a criação da empresa pública Linhas de Cabo Verde, para as ligações aéreas nacionais. Ulisses Correia e Silva concluiu, reafirmando que o OE 2025 promove a resiliência económica, social e ambiental, sublinhando que Cabo Verde está a consolidar-se como um país mais forte e preparado para o futuro, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. “Estamos perante um bom orçamento. Um orçamento que estimula e incentiva o crescimento económico e o emprego; protege as pessoas e garante o acesso a rendimento, educação, saúde e cuidados; continua a investir na qualificação profissional e na capacidade empreendedora dos jovens; aumenta o Salário Mínimo Nacional; investe nos funcionários públicos e na qualidade da Administração Pública; investe na saúde, na educação e na segurança...”, disse.

