Governo vai auscultar "brevemente" partidos políticos sobre a data das eleições autárquicas 2024 - PM

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, adiantou esta terça-feira que o Governo vai auscultar "brevemente" os partidos políticos sobre a data das eleições autárquicas deste ano.

“Brevemente nós iremos discutir o processo, mas irá acontecer quase seguramente no mês de Agosto ou Setembro”, disse o chefe do Governo, que falava aos jornalistas no final da reunião de alto nível com a equipa das Nações Unidas em Cabo Verde.

Questionado sobre a proposta da Comissão Nacional de Eleições (CNE), que sugeriu para Novembro a data da realização das próximas eleições autárquicas em Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva afirmou que a decisão final será tomada depois de ouvir todos os intervenientes deste processo.

Em Março, a CNE defendeu que Novembro é a melhor altura para se realizar as eleições autárquicas, uma vez que Dezembro é um mês festivo e há muita mobilidade dos cidadãos entre as ilhas.

“Mas caberá sempre ao Governo fixar a melhor data, sendo que já é conhecida a posição da Comissão Nacional de Eleições”, referiu a presidente da CNE, Maria do Rosário Gonçalves, que falava à margem do encontro nacional das Comissões de Recenseamento Eleitoral.