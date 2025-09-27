Governo anuncia apoio à Cantina Solidária e criação de programa de trabalho temporário universitário

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje o apoio à Cantina Solidária e a criação de um programa de trabalho temporário e remunerado para estudantes, iniciativas da Associação Académica da Universidade de Cabo Verde.

Ao presidir à cerimónia de abertura do ano académico 2025/2026 do campus da Uni-CV, na Cidade da Praia, o chefe de Estado avançou um conjunto de medidas destinadas a reforçar a acção social universitária, com destaque para a Cantina Solidária, uma ideia que considerou “inovadora” e com “forte impacto” social.

Segundo o chefe do Executivo, o espaço está orientado para garantir refeições a preços acessíveis a estudantes com maiores dificuldades financeiras, com o envolvimento directo dos próprios estudantes na confecção e gestão.

O primeiro-ministro adiantou ainda que o Executivo vai apoiar também no aumento da capacidade de produção e fornecer produtos à cantina, reduzindo os custos das refeições, bem como criar uma rede de parcerias com fornecedores de produtos.

“Estaremos a apoiar este projecto, pareceu-nos um projecto muito interessante, fazendo várias parcerias, a associação, os estudantes, mais a Universidade e o Governo”, afirmou, perspectivando ainda o contacto com rede de empresas parceiras.

Além da Cantina Solidária, Ulisses Correia e Silva anunciou a criação de um programa de trabalho temporário, flexível e remunerado destinado a estudantes universitários, com o objectivo, explicou, de proporcionar rendimentos complementares aos jovens que enfrentam dificuldades financeiras.

O chefe do Governo referiu que o programa será implementado com apoio de incentivos fiscais e financeiros às empresas que aderirem, e que a administração pública também abrirá oportunidades para a contratação de estudantes, nomeadamente em áreas como digitalização de documentos e serviços administrativos.

O primeiro-ministro esclareceu que estas medidas se inserem no compromisso do Governo com a equidade e inclusão no ensino superior, reforçando a acção social universitária através de bolsas, residências, cantinas e oportunidades de trabalho.

“Para o ano lectivo 2025-2026, atribuímos mais 500 bolsas de estudos, em linha com o objectivo de aumentar a taxa de escolaridade do ensino superior”, disse, realçando a importância do programa na regularização do sistema académico.

A cerimónia de abertura do ano académico 2025/2026 contou ainda com a presença de membros do Governo, do corpo reitoral da Uni-CV, docentes e estudantes.