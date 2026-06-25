Mundial 2026: Kevin Pina, Telmo Arcanjo e Nuno da Costa entregues ao departamento médico

Os médios Kevin Pina e Telmo Arcanjo e o avançado Nuno da Costa estão estregues ao departamento médico da selecção nacional, pelo que ficaram impossibilitados de treinarem quarta-feira, para o jogo desta sexta-feira contra Arábia Saudita.

De acordo com a informação avançada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), os três internacionais cabo-verdianos ressentiram das lesões contraídas na partida contra o Uruguai que terminou com um empate a duas bolas, referente à segunda jornada do Grupo H do Mundial de Futebol da FIFA 2026.

A selecção deixa hoje a cidade de Tampa, na Flórida para se deslocar a Texas, com todos os atletas na comitiva e vai concentrar-se para o jogo decisivo com a Arábia Saudita, a ser disputado no Houston Estádio, para a terceira jornada e que determinará o futuro de Cabo Verde nesta sua primeira aparição na Copa do Mundo.

Neste momento, Cabo Verde é terceiro do grupo, com dois pontos, fruto de dois empates contra Espanha e Uruguai.

Espanha é líder do grupo com quatro pontos, mais dois que Uruguai e Cabo Verde, ao passo que a Arábia Saudita está em quarto lugar com um ponto.

O jogo de Cabo Verde contra a Arábia Saudita realiza-se às 21:00 de Cabo Verde, á mesmo hora do outro embate do Grupo H que colocará frente-a-frente o Uruguai e a Espanha.

À luz do regulamento da FIFA, passam aos 16 avos-da-final, os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros classificados.