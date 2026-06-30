Seleção Nacional a caminho de Douala para a 3.ª janela de qualificação ao Mundial FIBA Qatar 2027

A Seleção Nacional de Basquetebol já se encontra a caminho de Douala, nos Camarões, para participar na 3.ª janela de qualificação para o Mundial FIBA Qatar 2027, após uma semana de preparação intensiva no Cairo, Egito, marcada por jogos amigáveis e sessões técnicas de elevado nível competitivo.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Basquetebol, durante o estágio no Cairo, a equipa técnica e os atletas consolidaram rotinas táticas, reforçaram a coesão do grupo e testaram o seu nível competitivo frente a adversários exigentes, contribuindo significativamente para o aprimoramento do desempenho coletivo.

Os jogos de qualificação decorrem entre os dias 2 e 5 de Julho, no Complexo Multidesportivo de Japoma, em Douala.

De acordo com o calendário de jogos da selecção nacional, no dia 2 de Julho Cabo Verde defronta os Camarões, equipa anfitriã desta janela. No dia 4 de Julho, mede forças com o Sudão do Sul e, no dia 5, enfrenta a Líbia.

A mesma fonte indica que, nesta fase da qualificação, a equipa nacional entra em competição com o objectivo claro de assegurar o apuramento para a próxima fase, somando o maior número possível de pontos e consolidando a sua caminhada rumo ao Mundial FIBA Qatar 2027.

“A participação nesta janela representa mais um passo estratégico no processo de afirmação da seleção a nível internacional, refletindo o trabalho contínuo de preparação, desenvolvimento e ambição do basquetebol nacional”, frisa a nota.

Neste sentido, a Federação e a equipa técnica manifestam confiança no desempenho dos atletas e apelam ao apoio de todos os adeptos nesta importante etapa.