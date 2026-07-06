Assembleia Nacional presta homenagem histórica à seleção nacional de futebol

A Assembleia Nacional abriu hoje as portas, numa sessão carregada de emoção, para prestar uma homenagem histórica à seleção nacional de futebol, recém-regressada do Mundial2026.

O evento celebrou a recente prestação na Copa do Mundo, marcada pela união nacional e pelo facto de a equipa se ter tornado o “maior símbolo de orgulho africano” por conseguir, segundo a presidente da Assembleia Nacional, Jandira Hopffer Almada, fazer com que Cabo Verde “ganhasse o mundo com a nossa dignidade”.

No seu discurso de boas-vindas, a presidente da Assembleia Nacional, que expressou a gratidão da nação, destacou “o impacto profundo” do desempenho da equipa além das quatro linhas.

“Aos 47 anos de idade nunca tinha testemunhado um momento de tamanha união e alegria no país. São a prova mais viva de que 99 por cento de fé é mais forte que um por cento de chance”, disse, dirigindo palavras especiais ao selecionador nacional, Bubista, e elogiando a sua “humildade, coragem e determinação” na liderança de “um grupo repleto de estrelas”.

Os capitães Vozinha e Ryan Mendes também foram destacados como os rostos desse feito histórico.

“Não vencemos a Taça do Mundo, mas ganhamos o mundo com a nossa dignidade”, realçou a presidente da Assembleia Nacional, que também dirigiu palavras de agradecimento ao presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo.

Por sua vez, o presidente da FCF agradeceu “a recepção calorosa” e sublinhou a ligação da presidente do parlamento ao desporto-rei, através dos seus familiares, e reforçou a necessidade de o país “continuar a pensar grande”.

Segundo Mário Semedo, embora Cabo Verde seja um país geograficamente pequeno, a ambição da sua gente permite conquistar feitos extraordinários, superando as estatísticas e as probabilidades.

“Estamos muito gratos com este gesto da Assembleia Nacional. O nosso compromisso é o de continuar a trabalhar cada vez mais”, comprometeu-se, recuperando uma célebre frase do Presidente dos EUA, Donald Trump, de que é preciso “pensar grande”.

No futebol e em Cabo Verde, enfatizou, é preciso “pensar grande” para se poderem atingir grandes objetivos.

“Cabo Verde é um país pequeno, mas temos um coração grande e uma ambição que nos leva a conquistar coisas extraordinárias”, disse, lembrando outros grandes desafios que têm a ver com o apoio à seleção feminina, que iniciará nos próximos meses a sua preparação para a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN) feminino em Marrocos.

Mário Semedo reiterou mais uma vez o seu apoio e garantiu que o futebol cabo-verdiano não trabalha apenas para participar, mas sim para alcançar grandes metas, apelando à continuidade do suporte e do carinho do povo no país e na diáspora.

A homenagem terminou sob fortes aplausos, consolidando a caminhada dos Tubarões Azuis como “um dos momentos mais marcantes” da história recente e da identidade de Cabo Verde.