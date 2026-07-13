Seleção feminina prepara estreia no CAN com estágio a partir de hoje

A selecção nacional feminina de futebol inicia esta segunda-feira o estágio de preparação para a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN) Feminino 2026, que decorrerá em Marrocos a partir de 26 de Julho.

A equipa cabo-verdiana procura chegar na melhor condição possível à sua participação na competição continental, onde integra o Grupo D, juntamente com as selecções do Gana, Mali e Camarões. Os jogos desta fase serão disputados em Casablanca.

A estreia de Cabo Verde está marcada para 29 de Julho, frente ao Gana. Seguem-se os encontros com o Mali, a 2 de Agosto, e com os Camarões, a 6 de Agosto. As duas primeiras classificadas de cada grupo garantem o apuramento para os quartos de final da competição.

Para esta fase de preparação, a seleccionadora Silvéria Nédio divulgou uma lista de 31 pré-convocadas, distribuídas por quatro guarda-redes, oito defesas, oito médios e sete avançadas.

As guarda-redes chamadas são Jacinta Rodrigues, Lara Silva, Luana Gomes e Ronise Gomes.

Na defesa figuram Romina do Rosário, Varsenia da Luz, Leidina Semedo, Leonilde Rodrigues, Eleia Vieira, Jennifer Santos, Daniela Lopes e Alivia Kelly.

Para o meio-campo foram pré-convocadas Sylviane Gomes, Alcione Santos, Maísa Cardoso, Kleydiana Borges, Natasha Whanon, Larissa Melo, Agna Monteiro e Luana Moniz.

No sector ofensivo integram a lista Ivania Moreira, Sandra Martins, Raissa Afonso, Irlanda Lopes, Yeiza Rodrigues, Eveline Varela e Adriana Semedo.

O estágio permitirá à equipa técnica avaliar o estado físico e competitivo das atletas antes da definição da convocatória final para o CAN, competição que reunirá as principais selecções femininas do continente e onde Cabo Verde tentará alcançar um lugar na fase a eliminar.