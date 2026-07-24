TAD marca audiência sobre a final do CAN 2025 entre Senegal, CAF e Marrocos

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) marcou para 8 de Outubro de 2026 a audiência que irá analisar o recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol (FSF) relativamente à final da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025, disputada em Marrocos.

A audiência terá lugar na sede do CAS, em Lausanne, na Suíça, e opõe a FSF à Confederação Africana de Futebol (CAF) e à Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF).

O recurso foi registado pelo CAS a 25 de Março de 2026 e contesta a decisão da CAF que declarou o Senegal derrotado por falta de comparência na final, atribuindo uma vitória por 3-0 a Marrocos e, consequentemente, o título continental à selecção marroquina.

Na acção apresentada, a Federação Senegalesa pede que essa decisão seja anulada e que o CAS reconheça o Senegal como vencedor da CAN 2025.

Segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Tribunal Arbitral do Desporto, as partes não chegaram a acordo para acelerar o processo, que segue os prazos processuais normais previstos pelos regulamentos do CAS. A data da audiência foi definida após consulta às partes, que também optaram por não tornar a sessão pública.

Desta forma, a audiência decorrerá à porta fechada. Após a sua realização, o painel de árbitros iniciará as deliberações, não estando ainda definida a data em que será conhecida a decisão final. O CAS esclarece, contudo, que o veredito não será anunciado no próprio dia da audiência.