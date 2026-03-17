Bubista deixa a Selecção Nacional para treinar em Marrocos

Pedro Leitão Brito, mais conhecido por Bubista, é o novo treinador do RS Berkane, de Marrocos. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo clube marroquino, que aposta no técnico cabo-verdiano depois da histórica campanha protagonizada ao comando da seleção nacional de Cabo Verde no Mundial de 2026.

Aos 56 anos, Bubista encerra um ciclo de mais de seis anos à frente dos Tubarões Azuis, período durante o qual conduziu a seleção às maiores conquistas da sua história. Sob o seu comando, Cabo Verde qualificou-se pela primeira vez para um Campeonato do Mundo e alcançou os oitavos de final da edição de 2026, depois de surpreender ao empatar com Espanha e Uruguai na fase de grupos, antes de ser eliminado pela Argentina após prolongamento.

O desempenho no Mundial consolidou a reputação internacional do treinador, que já tinha sido distinguido como Treinador Africano do Ano de 2025, na sequência da inédita qualificação cabo-verdiana para a fase final da competição.

O RS Berkane, um dos clubes mais fortes de Marrocos e presença habitual nas competições africanas, aposta agora em Bubista para liderar o projeto desportivo na nova temporada. A equipa foi campeã marroquina em 2025, terminou a última edição do campeonato como vice-campeã e voltará a disputar a Liga dos Campeões da CAF.

De acordo com a agência Reuters, é esperado que Bubista deixe oficialmente o cargo de selecionador de Cabo Verde nos próximos dias, colocando ponto final numa das etapas mais marcantes da história do futebol cabo-verdiano.