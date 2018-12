​Aumenta valor das importações e exportações

Os preços dos produtos importados aumentaram em 2,3%, em Novembro deste ano, valor superior em 2,6 pontos percentuais (p.p.), face ao registado em Outubro. No mesmo mês, também a taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em 1,0%, amentando em 0,5 p.p., em relação a Outubro, anunciou hoje o INE.

Segundo o Índice do Comércio Externo, divulgado hoje pelo INE, os índices, subjacente e volátil, na importação verificaram em Novembro de 2018, acréscimos de 2,3% e de 1,9%, respectivamente, face ao mês anterior.

“Bens de Consumo” (1,6%), “Bens Intermédios” (0,1%), “Bens de capital” (6,5%) e “Combustíveis” (2,7%), são os grupos com as variações positivas mais significativas e que contribuíram para a subida dos preços.

O Índice de Preço da Importação aumentou 13,4%, relativamente ao mês de Novembro de 2017. Os Índices, Subjacente e Volátil na Importação verificaram em Novembro de 2018, acréscimos de 13,3% e de 13,6%, respectivamente, face ao mês de Novembro de 2017.

No que diz respeito a exportação, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, o índice de preços do mês de Novembro situou-se em 107,2, correspondendo a um acréscimo de 1,0%, face ao mês anterior.

O Índice Subjacente na Exportação verificou, em Novembro de 2018, um acréscimo de 1,6%, face ao mês anterior. Por outro lado, o índice Volátil na exportação registou um decréscimo de 0,4%, face ao mês de Outubro de 2018.

Em termos homólogos, em Novembro deste ano, a taxa de variação homóloga do índice de preço das exportações situou-se em 6,8%.