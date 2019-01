Primeira pedra do resort do grupo Oasis no Tarrafal será lançada dia 14

Tarrafal, Santiago (DR)

Acontece a 14 de Janeiro o lançamento da primeira pedra para a construção do resort do grupo Oasis, em Tarrafal de Santiago. O projecto contempla também a construção de um centro interpretativo de música, e de equipamentos colectivos, como restaurantes, bares, piscinas, salas de reuniões, ginásio e pubs, bem como a transformação da alfândega velha num restaurante. Numa primeira fase, o resort vai ter 171 quartos e deverá criar 120 postos de trabalhos directos. Para numa segunda etapa está prevista a construção de mais 500 apartamentos e 400 postos de trabalho. Num investimento de 7.5 milhões de euros, o resort será construído na zona da baía. O contrato para a construção desta infra-estrutura foi assinado entre Câmara Municipal do Tarrafal e a administração do Grupo Oasis Atlântico, em Abril de 2018.