Desemprego em Cabo Verde é estrutural - João Cardoso

​O economista João Cardoso Pina considera que o desemprego em Cabo Verde é uma questão estrutural que resulta da falta da correspondência das habilidades dos trabalhadores, num país com “falta de emprego e de maquinarias”.

Quinta-feira, perante uma plateia de alunos e professores da Escola de Negócios e Governação (ENG) que assistiram à palestra sobre “O mercado de trabalho em Cabo Verde”, o economista deixou algumas pistas no sentido de resolver a incapacidade de criar empregos, “num país sem fábricas”.

Opinião partilhada pelo sociólogo Olavo Delgado, para quem a economia cabo-verdiana tem sido incapaz de captar a quantidade de mão-de-obra que está disponível no mercado.

“Temos jovens desempregados à procura do primeiro emprego, muitos licenciados, mas infelizmente a capacidade económica não consegue captar todo este pessoal”, referiu Olavo Delgado, acrescentando que a industrialização poderia ser uma alternativa para combater o desemprego.

A I Semana do Curso de Economia teve iníciou-se segunda-feira com a palestra sobre a “Política monetária e o crescimento económico”, procedeu a um workshop e termina hoje, com uma conversa “Estado Moderno e Dinâmicas”, abarcando debates sobre temas actuais da economia cabo-verdiana.

De acordo com o presidente da ENG, o professor João Brito, pretende-se com esta iniciativa facultar aos alunos oportunidade de se envolverem em actividades extra-curriculares que lhes permitam o desenvolvimento das suas capacidades transversais, por considerar fundamental para o ingresso no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo.