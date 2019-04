ARME garante transparência no cálculo dos preços dos combustíveis

Agência Reguladora Multisectorial para a Economia (ARME) esclareceu hoje como são estabelecidos os preços dos combustíveis no mercado nacional.

O presidente da ARME, Isaías Barreto, garantiu, no início da sessão que o "modelo e a forma de cálculo" dos preços dos combustíveis em Cabo Verde "é público e aberto" a todas as pessoas que estejam interessadas e que há um um modelo fixo para o seu cálculo.

"Consoante a evolução dos combustíveis no mercado internacional, nós fazemos uma actualização mensal. Importa aqui dizer que nós, para fixarmos esses preços recorremos a esses dados que recolhemos no mercado internacional e é na tarde do último dia útil de cada mês que recebemos os últimos dados", acrescentou.

Tendo em conta estes dados, o presidente da ARME apontou que é difícil auscultar a opinião de todos os interessados no processo da actualização - consumidores, associações de defesa dos consumidores, etc. -, mas garantiu que, uma vez que a fórmula de cálculo e o modelo de fixação de preços são acessíveis por todos, "os cidadãos, tendo estes dados e tendo a fórmula, podem ter uma ideia do preço dos combustíveis".

"Há dois aspectos que é preciso ter em consideração. Em primeiro lugar, os mecanismos de fixação de preços são estabelecidos de cinco em cinco anos, e obviamente que poderá haver revisão, e nós pretendemos fazer a revisão anual, porque pode haver essa necessidade. A actualização de preços é outra coisa, porque utiliza os mecanismos que são fixados e consensualizados", acrescentou ainda Isaías Barreto.