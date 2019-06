Praia d’Aguada com nova ligação São Vicente-São Nicolau-Sal

A Cabo Verde Fast Ferry (CVFF) reforça a ligação marítima inter-ilhas com a abertura de uma nova rota que liga São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista, operada com o navio Praia d’Aguada. A nova ligação começa terça-feira, 4.

De acordo a programação enviada pela empresa, o Praia d’Aguada sai amanhã às 12 horas de São Vicente, com destino a São Nicolau, onde deve chegar às 16 horas. No mesmo dia, efectua carga/descarga na ilha de Chiquinho e parte às 18 horas para o Sal. Na terça-feira, às 16 horas o navio chega à Boa Vista, de onde inicia a ligações para Santiago/Brava/Fogo/Maio/Santiago.

“A ligação nesse percurso, que inicia a partir da ilha de Santiago, tem como objectivo oferecer facilidade e boa experiência de viagem marítima, atravessando pelas ilhas de S. Vicente, S. Nicolau, Sal e Boavista”, lê-se num comunicado da companhia.

A empresa garante também que continua a prestar ligações entre as ilhas com o Kriola e Liberdadi.

A mesma nota refere que a nova gestão da CVFF tem introduzido uma série de reformas e melhorias operacionais, com foco no atendimento aos clientes e com vista a reforçar a confiança e imagem da empresa.