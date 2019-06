Equipamentos eléctricos passam a ter etiqueta de eficiência energética

​O Governo publicou hoje o diploma que cria o Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos de Equipamentos Eléctricos (SNEREE), regime que vai estabelecer a obrigatoriedade de colocação de etiquetas em todos equipamentos utilizadores de energia.

De acordo com o Boletim Oficial de 13 de Junho, a aprovação deste regime acontece no âmbito do Projecto de Eficiência Energética em Edifícios e Equipamentos que, por sua vez, está enquadrado no eixo estratégico da promoção da eficiência energética do Programa Nacional de Sustentabilidade Energética.

Conforme o documento, a etiquetagem nos equipamentos utilizadores de energia terá, entre outras informações, a classe da eficiência energética do equipamento e deverá ser acompanhada de uma ficha informativa e da sua documentação técnica.

Para além disso, para cada tipo de equipamento será fixada a classe mínima de eficiência a partir da qual o equipamento pode ser importado e comercializado no país.

O B.O. refere ainda que é criado o Selo de Garantia de Cabo Verde, que apenas poderá ser colocado em equipamentos com maiores níveis de eficiência, promovendo-se desta forma os equipamentos “amigos do ambiente”.

Para aprovação deste regime foram ouvidos a Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos, a Associação para a Defesa do Consumidor, a Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde e câmaras do comércio.