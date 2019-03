Electricidade e água mais caras

A electricidade e água estão mais caras. Os aumentos verificam-se em todos os escalões, para consumos a partir de 20 de Março. A actualização dos preços acontece tanto na Electra, como na Águas e Energia da Boa Vista (AEB), e foram estabelecidos pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

As tarifas de electricidade da Electra sofrem um aumento de de 1,92 ECV/kwh, em todos os escalões. As tarifas de água nas ilhas do Sal e São Vicente sobem 11,95 ECV/m3. Aumentos de 7,6% e 3,4%, respectivamente.

Em relação à Águas e Energia da Boa Vista (AEB), as tarifas de electricidade sofrem um aumento de 2,37 ECV/kwh, em todos escalões, e as tarifas de água um aumento de 12,21 ECV/m3, o que representa uma variação na tarifa média de 8,68% para a electricidade e 2,68% para água.

Assim sendo, no caso da electricidade doméstica distribuída pela Electra, primeiro escalão (para consumos mensais até 60 kwh), o preço sobe para os 28$30/kwh, após IVA. Para consumos superiores a 60 kwh/mês o preço ascende agora aos 36$19 /kwh, IVA incluído.

Quanto à água vendida pela Electra, e na tarifa doméstica, primeiro escalão até 6 m3/mês, o preço sobe para 272$47/tonelada. No segundo escalão, entre 6 e 10 m3/mês, uma tonelada passa a custar 394$67. 521$54 é o novo preço por tonelada, no terceiro escalão (consumos superiores a 10m3/mês).

Na electricidade comercializada pela Águas e Energia da Boa Vista, no primeiro escalão, até 60 kwh/mês, o cliente passa a pagar um preço final de 31$85/kwh. No segundo escalão, o preço está fixado nos 39$74/kwh.

A água vendida pela AEB passa a ser vendida, nos consumos até 6 toneladas mensais, por 260$67/tonelada. No segundo escalão, entre 6 e 10 m3/mês, o preço aumenta para 382$86. No terceiro escalão, a água passa a ser comercializada 509$74/tonelada.

Em comunicado a Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), justifica a subida dos preços com “o aumento dos preços dos combustíveis entre Abril de 2018 e Março de 2019, e com outros parâmetros relativos às perdas, ao mix de combustíveis utilizados na produção de electricidade e à participação das renováveis”.

Os novos preços de electricidade e água vigoram até Setembro de 2019.

Consulte aqui as tabelas da ARME, com melhor visibilidade: