Água e electricidade mais baratas

Novas tarifas para água e electricidade foram anunciadas ontem pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME). Electricidade e água vão ficar mais baratas nos serviços fornecidos pela Electra e pela AEB.

Depois da última actualização feita em Março deste ano e tendo em conta "a variação dos preços dos produtos petrolíferos de Março a Setembro e tendo em conta os parâmetros relativos às perdas, ao mix de combustíveis para a produção de electricidade, os valores de eficiência e a participação das renováveis e o ajuste da tarifa de electricidade aplicável ao consumo interno de produção de água" levaram a ARME a aprovar a redução dos valores cobrados pelos serviços de fornecimento de água e electricidade pela Electra e pela AEB.

A reguladora, no entanto, alerta que esta actualização das tarifas de água não se aplica a Santiago Sul que é servido pela AdS.

Na electricidade, a nível nacional, as descidas variam entre os 11,51%, para os consumos superiores a 60 KWh/mês, e os 15,54% para os consumidores de média tensão. Abaixo dos 60 KWh/mês a descida dos preços é de 14,71% e a Baixa Tensão Especial passa a custar menos 13,11%. Já a taxa de iluminação pública tem passa a ter um preço 14,71% mais baixo.

Os descontos na electricidade da AEB são menores. Segundo a ARME os preços a serem praticados pela AEB vão ter descidas entre os 8,6% para a baixa tensão doméstica em consumos superiores a 60 KWh/mês e os 12,27% na taxa de iluminação pública.

Na água as tarifas para Sal e São Vicente sofrem, no consumo doméstico, actualizações que variam entre os -4,97% (consumo superior a 10 m3) e os -9,52% no consumo inferior a 6m3.

Para a indústria, a descida é de 5,63% e para o Turismo é de 4,38%.

Na AEB as novas tarifas de água têm uma actualização entre os -3,46% para o consumo superior a 10m3 e os -6,77% para o consumo inferior a 6m3. Na indústria a descida na AEB é de 3,94% e no Turismo é de -3,04%.