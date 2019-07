ARME promove encontro Técnico entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe

Cabo Verde tem necessidade de promover uma maior eficiência energética. A afirmação é do presidente do Conselho de Administração da ARME, em declarações aos jornalistas à margem do primeiro Encontro Técnico entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, organizado pela Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Portuguesa (RELOP), em parceria com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

Isaías Barreto afirma que Cabo Verde tem grandes perdas técnicas e comerciais e é preciso melhorar esse aspecto. "Obviamente, isto tem impacto muito grande nos consumidores. Queremos promover a legitima defesa dos interesses dos consumidores, queremos que os consumidores paguem menos por um produto de qualidade cada vez maior e, para o efeito, temos que promover a eficiência energética e temos que diminuir as perdas técnicas e comerciais. Temos igualmente que promover a utilização de energias renováveis. Nós produzimos energias aqui em Cabo Verde, grande parte de energia provem de fontes de energia fóssil. O que precisamos fazer efectivamente é promover maior utilização de energias renováveis", explica. O responsável da reguladora avança que o encontro servirá de momento de partilha de experiências. "Os nossos visitantes irão fazer umas visitas à Caboeólica, irão visitar outras reguladas. Temos uma dinâmica bastante forte na promoção das energias renováveis. Albergamos aqui em Cabo Verde o centro da CEDEAO, para energias renováveis e eficiência energética, há um trabalho bastante forte a ser feito" avança. O encontro técnico entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe conta com o patrocínio da União Europeia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.