Tarifas de electricidade não vão aumentar

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) revogou as novas tarifas da electricidade para Electra e Água e Energia da Boa Vista (AEB), que entrariam em vigor a partir do dia 1 de Abril próximo. Essas tarifas contemplavam um aumento de preços, que é agora descartado.

Segundo uma nota da ARME, esta decisão em manter as tarifas em vigor desde Setembro de 2019, visa mitigar o impacto da conjuntura internacional na vida dos cabo-verdianos, em virtude do novo coronavírus (COVID 19).

Assim, a ARME revoga as Deliberações publicadas no BO nº 34, II Serie, de 13 de Março de 2020, que fixavam as tarifas de electricidade indexadas aos preços dos combustíveis, para a Electra e Águas e Energia da Boa Vista (AEB), evitando os aumentos que deveriam entrar em vigor a partir do dia 01 de Abril.

Com a revogação das duas deliberações, as tarifas de eletricidade para Electra e da Água e Energia da Boa Vista vão, pois, manter-se inalteradas.

De sublinhar que a Organização Mundial de Saúde (OMS) qualificou, no passado dia 11 de Março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pelo novo coronavírus, como uma pandemia internacional, o que motivou o Governo a accionar o Plano Nacional de Contingência.