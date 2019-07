Estado compra participação da Geocapital na Caixa Económica

​O Estado vai adquirir as acções da sociedade macaense Geocapital na Caixa Económica de Cabo Verde, cuja aquisição pela International Holding Cabo Verde, do empresário espanhol Enrique Bañuelos de Castro, chegou a ser aprovada pelo banco central.

No passado dia 3 de Maio, o Banco de Cabo Verde (BCV) informou que tinha aprovado a aquisição de participação de 27,44% das acções da Caixa Económica de Cabo Verde pela International Holding Cabo Verde (IHCV), considerando que esta garantia “uma gestão sã e prudente” da instituição.

Segundo o BCV, a IHCV comunicou a esta entidade, em Julho do ano passado, a sua intenção de “adquirir acções representativas de até 30% do capital social da Caixa Económica de Cabo Verde”.

Quatro meses depois, a GeoCapital – Gestão de Participações comunicou ao Banco Central cabo-verdiano a pretensão de “alienar as acções” que compunham a sua participação qualificada na Caixa Económica de Cabo Verde, representativas de 27,44% do capital social desta instituição financeira.

Após efectuadas as diligências previstas na lei, o conselho de administração do BCV deliberou, durante a reunião da sessão ordinária de 21 de Dezembro de 2018, “aprovar a aquisição de participação qualificada correspondente a 27,44% das acções da Caixa Económica de Cabo Verde”.

Hoje, o Governo de Cabo Verde anunciou que vai realizar-se ao final do dia, na cidade da Praia, a assinatura do contrato de compra e venda das acções da Geocapital na Caixa Económica de Cabo Verde.

“A totalidade dessas acções, 27,44% do capital da instituição, vai ser adquirida pelo Estado de Cabo Verde”, lê-se no comunicado do executivo cabo-verdiano.

Segundo a mesma nota, “esta iniciativa do Governo enquadra-se no âmbito de transformar Cabo Verde num país plataforma de financiamento”.