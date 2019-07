Blue Bonds para financiar a economia azul

Os Blue Bonds, que se podem traduzir por “títulos azuis”, serão a primeira emissão de dívida do Estado cabo-verdiano nos mercados internacionais. A outra opção em cima da mesa, se o plano avançar, é fazer essa emissão através da própria Bolsa de Cabo Verde.

Os Blue Bonds são uma forma de financiar projectos vocacionados para a economia azul, mas obedecem a um critério, têm de ser projectos com um cariz ambientalista. Bérengère Prince, Especialista em Gestão de Recursos Naturais do Banco Mundial, e líder da equipa que fez o plano preliminar para os Blue Bonds cabo-verdianos, disse ao Expresso das Ilhas que esta é uma “boa oportunidade” para o país, se decidir por esta opção.

“Ser uma boa ideia, ou não, é uma decisão que caberá sempre a Cabo Verde”, diz Bérengère Prince ao Expresso das Ilhas, “porque há vantagens e contras”, resume a Especialista em Gestão de Recursos Naturais do Banco Mundial.

O que a especialista assume, e como está patente na nota exploratória do Banco Mundial, de Junho deste ano, é que financiar o desenvolvimento desta economia azul será um desafio para Cabo Verde. O facto de o país ser considerado de rendimento médio estreitou o acesso a financiamento concessional e, por outro lado, o financiamento não-concessional deverá permanecer caro a médio prazo. Portanto, Cabo Verde terá que explorar novos caminhos para financiar a economia azul e nos últimos anos, houve um aumento desses financiamentos inovadores, tanto para a proteção dos oceanos, como para o desenvolvimento das economias azuis em todo o mundo. É aqui que se inserem os Blue Bonds.

Neste contexto, o Governo cabo-verdiano pediu ao Banco Mundial para explorar a viabilidade de emitir Blue Bonds, capitalizando a experiência da instituição financeira no apoio dado às Seychelles, o primeiro país, e único até ao momento, a emitir um título deste género, em 2018. Depois de múltiplas consultas e discussões, realizadas em Maio deste ano, com o Secretário do Estado para a Economia Marítima, a Diretora da Unidade de Mobilização de Recursos do Ministério das Finanças, bem como com uma ampla gama de partes interessadas da economia azul, incluindo ministérios e agências (Economia Marítima, Observatório da Economia Azul, ENAPOR, Agricultura e Meio Ambiente, Turismo, Energia, Finanças, Banco Central); sector privado (Banco Comercial do Atlântico, associação proprietária de barcos de pesca, associações de pescadores artesanais); sociedade civil (Biosfera, ADAD); comunidade de pesquisa (INDP); e vários parceiros técnicos e financeiros (BAD, UE, FAO), o Banco Mundial emitiu um estudo que analisa a viabilidade da emissão deste título

O relatório concluiu que um Blue Bond – com a quantia certa e com a taxa certa – seria um instrumento adequado para Cabo Verde. Apoiaria a estratégia do país de diversificar as fontes de empréstimos. “Além disso, baseia-se num dos principais activos do país, que é o oceano, e seria uma maneira de tornar Cabo Verde conhecido nos mercados internacionais” sublinha Bérengère Prince. Com base na experiência do primeiro Blue Bond, emitido pelas Seychelles, é possível reduzir a taxa do título através de recursos de reforço de crédito, como uma garantia. Dada a elevada taxa de endividamento de Cabo Verde, o estudo recomenda um Blue Bond não superior a 10-15 milhões de dólares. “Ou de euros. Aliás, o euro seria ideal por causa da paridade com a moeda europeia”, explica a Especialista em Gestão de Recursos Naturais do Banco Mundial. O Blue Bond só se justifica se também tiver a taxa certa (perto da faixa de 3-4%).

“O Governo de Cabo Verde tem uma classificação soberana de B, que é comparável a muitos outros vizinhos africanos. No entanto, ao contrário de muitos países africanos, tem pouca ou nenhuma experiência em contrair empréstimos nos mercados de capitais globais. A ausência de uma curva de rendimento Eurobond, construída por emissão anterior, por exemplo, torna difícil avaliar o custo que Cabo Verde enfrentaria se fosse para emitir uma nova obrigação”, refere Bérengère Prince.

“Cabo Verde está fortemente endividado e a maior parte da sua dívida total é com credores estrangeiros. No entanto, a maior parte dessa dívida é concessional (multilateral, bilateral) e não comercial. Embora a dívida esteja próxima dos 125% do PIB, devido à sua natureza de longo prazo e baixo custo, seu serviço da dívida é avaliado como gerível pelo Fundo Monetário Internacional. Neste contexto, a capacidade de endividamento de Cabo Verde será limitada no futuro próximo e a priorização de investimentos será crítica”, conclui a Especialista em Gestão de Recursos Naturais do Banco Mundial.

Os sectores que melhor se encaixam no financiamento de títulos azuis são o ecoturismo, o plástico marinho e a pesca sustentável, já que combinam impacto no desenvolvimento, geração de receita, preservação do ambiente costeiro e marinho e atratividade para os investidores azuis. O Banco Mundial também recomenda um pequeno número de grandes investimentos, pois favoreceria a transferência directa de fundos.

A economia azul em Cabo Verde

O capital natural de Cabo Verde é um dos seus activos mais estratégicos, mas a exploração do ambiente costeiro e marinho do país tem sido em grande parte oportunista, e o planeamento e controlo insuficientes estão a criar pressões sobre o mar cabo-verdiano. Cabo Verde é considerado um dos 11 pontos de acesso da biodiversidade marinha do mundo, mas o país ocupa apenas o 78º lugar, entre 141 países, no “cumprimento das regulamentações ambientais”, segundo o Índice de Competitividade de Viagens & Turismo. A aplicação das regulamentações ambientais continua inadequada e a gestão ambiental sofre com a falta de clareza na atribuição de papéis e responsabilidades. A gestão de resíduos sólidos nem sempre é padronizada.

Além disso, Cabo Verde é altamente vulnerável às alterações climáticas. O país está muito exposto a desastres naturais, incluindo secas, tempestades extremas, aumento do nível do mar e erupções vulcânicas. No entanto, as estratégias de adaptação e as capacidades financeiras de Cabo Verde permanecem limitadas. O país está em 79º lugar no “índice de prontidão para mudança climática”, mais abaixo do que outros países semelhantes, como as Seycheles, Maurícias e Santa Lúcia. Em relação ao impacto das alterações climáticas nas pescas, o Índice de Risco de Cabo Verde é de 78 numa escala de 100.

Reconhecendo o potencial de crescimento e as necessidades de preservação do capital natural marinho e costeiro, o Governo de Cabo Verde atento ao potencial de uma estratégia de economia azul como um factor essencial de crescimento e redução da pobreza, protegendo também o ambiente e aumentando a resiliência às mudanças climáticas. O conceito de “economia azul” procura promover o crescimento económico, a inclusão social e a preservação ou melhoria dos meios de subsistência, garantindo, ao mesmo tempo, a sustentabilidade ambiental dos oceanos e das áreas costeiras.

O Governo aprovou a Carta Nacional para a Promoção da Economia Azul em Cabo Verde em 2015 e criou um Observatório Nacional da Economia Azul em 2018, instalado no Ministério da Economia Marítima. Assumindo a economia azul como uma opção para diversificar o modelo de crescimento do país, expandir seu acesso a mercados, integrar cadeias de valor globais e construir resiliência, a Carta abrange uma série de sectores, como pesca e aquicultura marinha, processamento de recursos pesqueiros, turismo, construção e manutenção de navios e barcos de lazer, serviços de transporte de passageiros e frete marítimo, operações portuárias, desenvolvimento costeiro integrado. A Carta também dá ênfase à sustentabilidade social e ambiental, reconhecendo a necessidade de fortalecer as comunidades costeiras, conservar a biodiversidade e os habitats e agir contra as mudanças climáticas.

Actualmente, o Governo está a preparar três documentos estratégicos para operacionalizar esta visão, com o apoio do BAD e da FAO: (i) um Plano Estratégico Unificado para a Economia Azul (CaSUEB); (ii) um Programa Nacional de Investimentos para a Economia Azul (PNIEB); e (iii) um Programa Nacional de Promoção da Economia Azul.

A Experiência das Seychelles

O primeiro Blue Bond foi emitido pelo Governo das Seycheles, em 2018, com um valor de 15 milhões de dólares e um prazo de 10 anos. A emissão do bônus foi apoiada por uma garantia parcial do Banco Mundial (US $ 5 milhões) e um empréstimo concessional do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) (US $ 5 milhões), que subsidiou parcialmente o pagamento dos cupons de títulos. Estes instrumentos de reforço de crédito permitiram uma redução do preço do título. Como resultado, o título paga um cupom anual de 6,5% aos investidores, mas o empréstimo do GEF reduz o custo para as Seychelles para 2,8%.

Os 15 milhões de dólares do Blue Bond das Seychelles capitalizam um Blue Grants Fund e um Blue Investment Fund que distribuem doações e empréstimos para atividades de apoio à expansão de áreas marinhas protegidas e à implementação de planos de gestão de pesca nas Seychelles. Estes fundos são geridos por instituições preexistentes, a Conservação das Seychelles e o Fundo de Adaptação às Alterações Climáticas (SeyCCAT) e o Banco de Desenvolvimento das Seychelles (DBS).

Requisitos Específicos de um Blue Bond

Como os títulos azuis são actualmente emitidos com o apoio de instituições financeiras internacionais ou organizações não-governamentais, o uso de seus recursos deve atender a requisitos de qualidade semelhantes em termos de salvaguardas ambientais e sociais, e normas de gestão financeira e aquisições, por exemplo. Além disso, sendo os investidores frequentemente fundos privados com uma mentalidade social e ambiental, o uso dos recursos deve estar alinhado com suas necessidades específicas. Requisitos específicos incluem:

Benefícios ambientais e sociais. Os recursos devem financiar projetos marinhos e oceânicos que tenham benefícios ambientais, económicos e climáticos positivos. Deve contribuir para preservar ou melhorar a saúde do oceano. As receitas do Blue Bond não podem simplesmente financiar investimentos em sectores costeiros e oceânicos, já que esses investimentos poderiam prejudicar o meio ambiente ou as comunidades circunvizinhas se as salvaguardas apropriadas não estiverem em vigor.

Geração de receita. Embora a responsabilidade do reembolso do capital e dos juros seja provavelmente do Governo de Cabo Verde sem qualquer ligação com os investimentos subjacentes, os investidores poderão preferir apoiar actividades geradoras de receitas, pelo menos em parte.

Enredo. Atrair investidores privados exigiria que o governo preparasse materiais de marketing específicos e contasse uma história sobre os investimentos propostos. Essa história precisaria ser mais directa do que o normalmente descrito num documento de projeto de um doador típico.

Relatórios. Os investidores gostariam de ver a história que lhes foi contada revelada através de indicadores quantificados, e isso exigiria sistemas eficientes de monitorização, avaliação e elaboração de relatórios antes que o Blue Bond fosse colocado.

Desembolso. Tanto os investidores como o governo gostariam que o financiamento do Blue Bond desembolsasse rapidamente assim que fosse colocado. Uma parcela significativa dos investimentos previstos deve, portanto, estar pronta antes da colocação do título.

Potenciais investimentos

Turismo

Sector pouco diversificado em termos de produtos, operadores e geografia. O país é vendido principalmente como um destino de “sol, praia e mar”, ancorado à volta de algumas marcas internacionais e dependendo de um punhado de operadores turísticos para as entradas. Sal e Boa Vista têm 80% do mercado. Como resultado, as pequenas e micro empresas locais (92 por cento das 9.400 empresas em Cabo Verde) não participam suficientemente nos serviços de turismo nem se envolvem nas cadeias de fornecimento.

O ecoturismo pode ser uma área estratégica de investimento para um Blue Bond. Com foco na inclusão social, preservação ambiental e geração de receita, o ecoturismo está muito alinhado com os objetivos de um Blue Bond, desde que haja conexão com o ambiente costeiro e marinho. As atividades destinadas a promover o ecoturismo no país poderiam, portanto, ser financiadas pelo produto de um Blue Bond, incluindo, por exemplo: promoção e preservação do capital natural do país (melhoria das áreas marinhas protegidas e locais naturais e culturais selecionados, incluindo locais de mergulho e pesca), aldeias, promoção de práticas de pesca tradicionais, promoção da sustentabilidade ambiental no turismo (eco-rotulagem de hotéis, restaurantes e experiências), melhor inclusão de pequenos operadores locais nas cadeias de valor do turismo (via acesso facilitado ao crédito, formação), etc. .

A preservação do ambiente costeiro e marinho está no centro da lógica do Blue Bond, os pré-requisitos de sustentabilidade ambiental terão que ser definidos. Esses pré-requisitos garantirão que as atividades financiadas pelo Blue Bond não causem danos ao meio ambiente marinho.

O Banco Mundial já apoia o governo de Cabo Verde no sector de turismo. Em 2016, aprovou um projeto de cinco anos (de 5 milhões de dólares) destinado a criar as condições necessárias para aumentar o investimento e a diversificação do setor turístico, inclusive por meio da criação e implementação de um selo de qualidade para pequenos estabelecimentos de hospedagem. Paralelamente, realiza trabalho analítico focado em (a) avaliar o potencial para aumentar as ligações entre o turismo e a economia local ao longo de dois caminhos: melhor integração dos produtos locais nas cadeias de valor do turismo; e (b) desenvolver uma oferta de experiência local que vá além da alimentação e hospitalidade.

Pescas

O sector das pescas é um sector fundamental da economia nacional. Embora a própria pesca contribua apenas para cerca de 1% para o PIB, a transformação de pescado representa cerca de 7% do PIB e o impacto sobre o emprego e a segurança alimentar faz dele um setor estratégico para o governo. O subsector de transformação (principalmente atum em conserva e lombos de atum), fornece uma parte significativa dos empregos e é responsável por cerca de 80 por cento das exportações do país.

A pesca costeira está ameaçada por condições difíceis e práticas insustentáveis. A produtividade da pesca costeira é baixa devido a uma plataforma continental estreita. As áreas de pesca são pequenas, dispersas e sensíveis à exploração. Condições difíceis dificultam a pesca em águas costeiras. Além disso, as capturas decrescentes revelam uma provável sobre-exploração de muitas espécies costeiras, que é agravada pela gestão insuficiente das pescas, baixos níveis de conformidade e vigilância ineficaz.

As cadeias de valor da pesca para a pesca doméstica continuam subdesenvolvidas. A contribuição do sector para a economia é limitada pela falta de infra-estrutura, incluindo fábricas de gelo, armazenamento a frio, transporte refrigerado e mercados. O mercado interno é limitado e disperso e o aumento dos preços dos peixes reduziu o consumo local. As cadeias de valor da pesca não integraram as cadeias de valor do turismo, principalmente pela falta de práticas adequadas de manejo de peixes e oportunidades de comercialização. Estima-se que apenas cerca de 20% do consumo de peixe nos hotéis é comprado localmente, embora o peixe local custe cerca de um terço do preço do peixe importado e tende a ser de maior qualidade. Por fim, o mercado de exportação está voltado principalmente para a União Europeia, cujos critérios de qualidade são rígidos e poucas instalações possuem as certificações necessárias.

Com as medidas certas de gestão pesqueira, tais investimentos podem ser adequados para um Blue Bond. O sector das pescas é um pilar da economia azul e a sua sustentabilidade, rentabilidade e inclusão serão provavelmente centrais para a estratégia de desenvolvimento de Cabo Verde. Os investimentos nas cadeias de valor da pesca ajudam a aumentar a adesão em torno de medidas mais rigorosas de gestão da pesca e podem ajudar a compensar qualquer perda de acesso. Essas medidas de gestão são inevitáveis para garantir a preservação do meio ambiente costeiro e marinho e a sustentabilidade de qualquer investimento nas cadeias de valor relacionadas. Essa mistura de preservação ambiental, redução da pobreza e geração de receita tornaria esse investimento atraente para os investidores em Blue Bonds.

Poluição Plástica Marinha

A poluição por plásticos marinhos é uma questão mundial e afecta Cabo Verde. Segundo a Scientific American, oito milhões de toneladas de plásticos são despejados no oceano todos os anos. Os plásticos marinhos têm impacto nos ecossistemas marinhos e nos serviços que eles fornecem ao turismo, pesca, navegação, saúde e cadeias alimentares. Além do dano ambiental, o custo financeiro é enorme.

Como em muitos pequenos estados insulares em desenvolvimento, a gestão de resíduos é um problema em Cabo Verde. A maioria dos 17 aterros existentes é mal controlada, localizada em áreas de valor ambiental ou paisagístico, ou propensa à dispersão de resíduos. O despejo indiscriminado causa contaminação do solo, do ar e da água e representa uma ameaça para a saúde humana e ambiental. Além disso, a colecta indiferenciada de resíduos dificulta as oportunidades de reciclagem. A disponibilidade de zonas adequadas para aterros é restrita, a dependência de produtos importados aumenta a quantidade de embalagens e resíduos, e as chegadas de turistas crescem mais rapidamente que a capacidade de tratamento de resíduos.

A maior parte da poluição plástica marinha é originária do exterior. Provas sugerem que a maioria dos detritos plásticos encontrados nas costas do país vem da indústria pesqueira internacional e dos países costeiros vizinhos da África Ocidental. Cabo Verde tem, por isso, pouco controlo sobre a origem.

A proliferação de plásticos marinhos é uma preocupação crescente a nível mundial e o Blue Bond pode ser usado para o enfrentar em Cabo Verde. Os investimentos podem incluir reciclagem, reutilização e transformação de plásticos, pesquisa e desenvolvimento para promover alternativas ao uso de plásticos, coleta e armazenamento de resíduos, campanhas de conscientização, limpeza, apoio à formulação de políticas, etc.

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 920 de 17 de Julho de 2019.