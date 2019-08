​Combustíveis mais caros a partir de hoje

Os combustíveis estão mais caros desde as zero horas de hoje. De acordo com a nova tabela da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) a subida dos preços é generalizada.

Os preços do gasóleo normal, gasóleo electricidade e gasóleo marinha aumentaram 3,65%, 4,45% e 4,55%, respectivamente, o fuelóleo 180 e fuelóleo 380 subiram 5,17% e 5,63%, a gasolina sobe 5,25%, e o petróleo temum aumento de 4,91%. Assim, a gasolina passa a ser vendida a 128,30 ECV/L, o gasóleo normal a 102,10 ECV/L, o gasóleo para electricidade custa 86,90 ECV/L, o gasóleo marinha passa a ser vendido por 73,60 ECV/L, o petróleo a 89,70 ECV/L, o fuelóleo 380 a 63,80 ECV/L e o fuelóleo 180 a 69,20 ECV/L. O gás butano teve um aumento de 2,23%, e passa a ser vendido a granel por 119,20 ECV/KG. As garrafas de 3 kg passam a custar 340,00 ECV, as de 6kg são vendidas agora por 715,00 ECV, as de 12,5 kg sobem para 1.490,00 ECV e as de 55 kg aumentam para 6.556,00 ECV. Os novos preços máximos dos combustíveis vigoram de hoje a 31 de Agosto.

