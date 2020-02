Gasolina e gás mais caros. Gasóleo ligeiramente mais barato

​A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) estabeleceu novos preços máximos dos combustíveis, a vigorar durante Fevereiro. O gasóleo fica ligeiramente mais barato, enquanto que a gasolina e o gás estão mais caros.

Segundo comunicado, o gasóleo normal passa a ser vendido a 101,80 ECV/L (-0,10 ECV). O gasóleo para produção de electricidade é comercializado a 86,60 ECV/L (-0,10 ECV). O gasóleo destinado à marinha vê o seu preço fixado em 73,30 ECV/L (-0,10 ECV).

A gasolina é revista em alta e passa a ser vendida a 125,90 ECV/L (+4,80 ECV).

O gás butano também está mais caro e é agora vendido a granel por 133,10 ECV/kg (+4,60 ECV), reflectindo-se isso nos preços das garrafas. As de 3 kg custam 379,00 ECV, as de 6kg, 779,00 ECV, as de 12,5 kg, 1.664,00 ECV e as de 55 kg, 7.322,00 ECV.

O fuelóleo 180 e fuelóleo 380 aumentaram e passaram a ser vendidos a 51,60 ECV/L (+5,30 ECV)e 58,10 ECV/L (+6,10 ECV), respectivamente.

Comparativamente ao período homólogo, a variação média dos preços dos combustíveis é de 3,57%.

Em Janeiro, nos mercados internacionais, o preço do petróleo apresentou alguma volatilidade, registando uma tendência de descida face a Novembro. A normalização da tensão entre EUA e Irão o pessimismo em torno dos efeitos do coronavírus, perspectivando uma menor procura dos mercados, contribuiu para a redução das cotações.

Os actuais preços são válidos até 29 de Fevereiro.