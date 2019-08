Startup Weekend 2019: 5 edições em 5 municípios diferentes

Pelo oitavo ano consecutivo, acontece em Cabo verde o evento Startup Weekend. Serão 5 edições, em 5 concelhos. A primeira arranca neste fim-de-semana (23 a 25 de Agosto), em Santa Cruz, ilha de Santiago.

De 3 a 15 de Setembro acontece a segunda edição, em Paul, Santo Antão. Sal Rei, na Boa Vista, acolhe a terceira edição, enquanto que a quarta e a quinta acontecem na Praia e em Mindelo, respectivamente.

O tema deste ano é “Startup Weekend Sustainable Revolution”, cujo foco é o empreendedorismo sustentável.

“Este ano o desafio foi realmente contribuir mais do que somente para o empreendedorismo mas também contribuir com aquilo que achamos que é um dos maiores desafios que enfrentamos actualmente, que é as mudanças ambientais que nós temos enfrentado”, afirmou o director executivo da Cheetah Start, Samir Pereira.

Segundo Samir Pereira, um dos objectivos é mostrar que a sustentabilidade pode abrir novas oportunidades de negócio.

“Há essa percepção de que um negócio para ser rentável não deve ser sustentável, mas, nós queremos desmitificar isto e mostrar que, pelo contrário, as empresas para serem rentáveis as vezes devem ser sustentáveis”, disse.

Segundo o director executivo da Cheetah Start, o evento espera 250 participantes e pretende trabalhar mais de 50 projectos.

“Esperamos que realmente aparecem iniciativas inovadoras, que possam gerar não só empregos mas também soluções inovadoras para aquilo que são os desafios actuais”, declarou.

De acordo com a mesma fonte depois das cinco edições será realizado um concurso nacional em que serão reunidos os 3 vencedores de cada edição local para serem avaliados pelo público. Os 5 mais votados irão a avaliação de um júri que irá seleccionar o vencedor nacional.

“Os três vencedores locais irão fazer um pequeno vídeo de 1 minuto onde irão apresentar aquilo que desenvolveram durante o Startup Weekend. O vídeo será publicado online e esses 15 vídeos irão a votação pública. Os 5 mais votados que irão para a avaliação de um júri que irá seleccionar o vencedor nacional”, explica.

O Startup Weekend é um evento a nível mundial, apoiado pela Google for Startups, que pretende impulsionar a atitude empreendedora. Em Cabo Verde, o evento é liderado pela Cheetah Start, uma Organização Não Governamental (ONG) que tem realizado actividades em todas as ilhas, procurando estimular o empreendedorismo e a inovação, de modo a facilitar a criação de novos negócios.