Startup Weekend com edição online

Devido à pandemia do novo coronavírus, o Startup Weekend, que acontece nos dias 1 a 3 de Maio, sob o tema "Unidos Contra a COVID-19", terá pela primeira vez uma edição online.

O evento decorrerá em 54 horas, e durante esse tempo, os participantes vão trabalhar juntos, cada um a partir de sua casa, para enfrentar os desafios apresentados pela pandemia.

A Cheetah Start, em parceria com a PNUD, vai organizar este evento, que se concentrará no desenvolvimento de soluções relacionadas com a COVID-19, exclusivas para Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada, este evento é uma oportunidade para unir forças, a fim de realmente fazer a diferença. Os participantes ajudarão a desenvolver protótipos que possam resolver alguns dos maiores desafios da pandemia.

“Durante este evento online, precisamos de todos, governos, organizações da sociedade civil, empresas e cidadãos para compartilhar e desenvolver rapidamente ideias de soluções urgentes, necessárias diante da actual crise, bem como para criar resiliência pós-pandemia”, lê-se na nota.

Depois de adiar as edições do Startup Weekend Cabo Verde 2020 por causa da COVID -19, o Director Executivo da Cheetah Start, Samir Pereira, diz estar muito satisfeito por apresentar esta edição online sob o tema “Unidos Contra a COVID-19”, para trabalhar com a comunidade cabo-verdiana, no país e na diáspora, no desenvolvimento de inovações importantes para solucionar os desafios mais significativos apresentados por uma das maiores crises globais.

A Cheetah Start é uma ONG que tem realizado actividades em todas as ilhas do país, procurando estimular o empreendedorismo e a inovação, de modo a facilitar a criação de novos negócios e a inovação em negócios existentes, buscando como resultado o aumento do rendimento de empreendedores e a geração de empregos locais.

E neste sentido, tem vindo a realizar encontros de networking, workshops, formações, competições e outras actividades, em todo o país.