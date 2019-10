IGAE conclui missão na Boa Vista, com 50 estabelecimentos inspeccionados

​A Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE), em missão na Boa Vista, inspeccionou 50 estabelecimentos e apreendeu vários produtos, na maior parte bebidas alcoólicas, contabilizadas em cerca de 150 mil escudos.

De acordo com informações avançadas na página da instituição na rede social Facebook, as detecções ocorreram de 17 a 25 de Outubro, no âmbito de acções de fiscalização feitas em toda a ilha, em colaboração com a Polícia Nacional e a Câmara Municipal da Boa Vista.

Conforme a mesma fonte, nos cerca de 50 estabelecimentos inspeccionados, entre os quais mini-mercados, bares, restaurantes e discotecas, foram apreendidos vários produtos, na maior parte bebidas alcoólicas, contabilizadas em cerca de 150 mil escudos.

A IGAE explica que a maior parte das infracções estiveram relacionadas com a falta da placa que proíbe a venda, oferta e fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, a falta de cartão de sanidade, bebidas alcoólicas sem requisitos de rotulagem e engarrafadas em garrafas reutilizadas e falta de afixação de horário de funcionamento.

A página da IGAE avança que os operadores também foram alertados sobre a questão da publicidade de bebidas alcoólicas, assim como a proibição de venda de bebias alcoólicas em quiosques e barracas.

Entretanto, as bebidas alcoólicas apreendidas foram destruídas, no final da actividade inspectiva.