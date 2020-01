Confiança dos consumidores continua positiva

Os dados são relativos aos últimos três meses de 2019. INE diz que em termos homólogos houve um aumento da confiança dos consumidores.

"No último trimestre do ano 2019, o indicador de confiança no consumidor manteve no mesmo nível relativamente ao trimestre anterior", anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística que acrescenta que em termos homólogos se observou "uma evolução positiva".

Um resultado que se explica "pela apreciação positiva das famílias sobre a sua situação económica actual, a situação económica do país e a situação financeira das famílias para os próximos 12 meses, relativamente ao trimestre homólogo". Ou seja, para as famílias que participaram no inquérito organizado pelo Instituto Nacional de Estatística, "tanto a sua situação económica do seu lar como a económica do país evoluíram positivamente relativamente ao trimestre homologo. Na opinião dos inquiridos, os preços mantiveram-se estagnados e, nota-se uma queda significativa do desemprego relativamente ao mesmo período do ano 2018".

Ainda assim, apesar das perspectivas positivas anunciadas pelo INE, 83,2% dos inquiridos disse que a conjuntura económica actual não permite a poupança de dinheiro. Um aumento relativamente ao trimestre homólogo quando esse valor era de 63,8%.

Já relativamente à evolução dos preços de bens e serviços o inquérito do INE concluiu que estes "deverão aumentar face ao trimestre homólogo" acompanhadas por uma evolução positiva da situação financeira das famílias como da situação económica do país.

Quanto à compra de carro, 75% dos inquiridos anunciou que "não tencionam comprar um carro nos próximos dois anos", um cenário semelhante à da compra de casa em que apenas 24,2% "afirmaram que sim, provavelmente têm o propósito de construir ou comprar uma casa (contra 14,1% no período homologo)".