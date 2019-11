Confiança dos consumidores dá sinais de abrandamento

Instituto Nacional de Estatística revela que no terceiro trimestre deste ano a confiança dos consumidores começou a dar sinais de abrandamento. Ainda assim, "referido indicador evoluiu positivamente face ao mesmo período do ano 2018".

Mais de dois terços da população cabo-verdiana disse, no inquérito realizado pelo INE, que a "actual situação económica do país" não permite poupar dinheiro, lê-se no relatório sobre a conjuntura económica no país relativo ao terceiro trimestre deste ano.

Apesar daquele indicador ter melhorado o desempenho, o INE destaca que a maioria dos inquiridos é de opinião que "tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverão evoluir negativamente face ao trimestre homólogo. Para as famílias inquiridas, tanto os preços de bens e serviços como o desemprego, deverão aumentar face ao trimestre homólogo".

Outros indicadores analisado pelo INE mostram que a compra de carro ou casa também não é uma possibilidade para a maioria dos cabo-verdianos. Segundo o documento, "73 em cada 100 entrevistados, afirmam ter a certeza absoluta de que não tencionam comprar um carro nos próximos dois anos" e apenas "6,1% dos inquiridos afirmaram com certeza absoluta que têm o propósito de construir ou comprar uma casa".

Com a confiança dos consumidores a dar sinais de abrandamento, o INE indica, no entanto, que se registou uma "evolução positiva comparativamente ao trimestre homólogo" e que para "as famílias inquiridas, tanto a sua situação económica do seu lar, como a situação económica do país evoluíram positivamente relativamente ao trimestre homologo. Na opinião dos inquiridos, os preços de bens e serviços diminuíram face ao trimestre homólogo, nota-se que o desemprego diminuiu relativamente ao mesmo período do ano 2018".