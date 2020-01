Viking Seafood SA pretende alargar os investimentos nas pescas no Porto Novo

Viking Seafood SA, empresa proprietária do norueguês Geir Eriksen, que está a investir na operacionalização da unidade de transformação do pescado no Porto Novo, Santo Antão, pretende alargar, nos próximos anos, os investimentos nas pescas neste concelho.

Essa intenção consta de um protocolo assinado com a Câmara Municipal do Porto Novo, através do qual o investidor se compromete a alargar, em dois anos, os investimentos nas pescas neste município, que podem chegar a um milhão de contos.

Para já, os investimentos em curso rondam os 70 mil contos e consistem na requalificação e operacionalização, ainda no decorrer deste ano, da unidade de transformação do pescado, cujas obras, em curso desde os finais de 2019, foram visitadas, quinta-feira, pelo presidente da câmara do Porto Novo, Anibal Fonseca.

Para o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, está-se perante um investimento de “grande relevo” para este concelho, dado o seu impacto para a economia local e na redução do desemprego, com a criação, de imediato, de uma dezena de empregos directos.

A edilidade portonovense informou que foi firmado com a empresa Viking Seafood SA um contrato de gestão e exploração da unidade de transformação do pescado, no âmbito do projecto Pelago Gourmet, que visa o processamento de frutos do mar.

Com este projecto, Porto Novo passará, ainda este ano, a exportar produtos transformados da pesca para o mercado nacional.