​Santo Antão acolhe seminário internacional sobre turismo sustentável

Promover Santo Antão como destino turístico alternativo, de natureza, inclusivo e voltado para as comunidades. Eis alguns dos objectivos do Seminário Internacional sobre Turismo Sustentável - Desenvolvimento, Turismo e Sustentabilidade em Destinos Emergentes”, que decorre de 6 a 8 deste mês, em Porto Novo, Santo Antão.

Quem o diz é o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, que, em entrevista, hoje, à Rádio Morabeza, perspectiva a atracção de mais turistas para a ilha das montanhas.

“Queremos com este seminário chamar a atenção, promover a nossa ilha, mostrar os atractivos e potencial que temos aqui e com isso promover uma maior vinda de turistas para Santo Antão, para termos a nossa economia voltada para este segmento de actividade, que é fulcral para o desenvolvimento de toda a ilha”, afirma.

O seminário pretende discutir questões relacionadas com o turismo sustentável em Cabo Verde, concretamente em Santo Antão. A ideia passa por colocar na agenda a temática da sustentabilidade e das boas práticas turísticas, e encontrar formas de o turismo contribuir para aumentar a riqueza das famílias, alavancar outros sectores de actividade e fixar a população.

A afirmação é de Jorge Revez, presidente da Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), organizadora do evento.

“Nós sabemos que hoje a ilha de Santo Antão perde mais de quatro habitantes por dia, o que é complexo e nalguns casos acarreta dificuldade de mão-de-obra. Portanto, como conciliar tudo isto é importante em termos de futuro de planeamento da própria ilha. E Santo Antão pode ser uma laboratório extremamente interessante, que pode depois disseminar estas práticas noutras regiões”, entende.

O Seminário Internacional sobre Turismo Sustentável conta com conferencistas e participantes nacionais e internacionais. O projecto é desenvolvido pela ADPM, em parceria com as Câmaras Municipais de Santo Antão e o Governo.

A cerimónia de abertura deve conta com a presença do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e o ministro do Turismo, José Gonçalves.