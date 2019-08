​Belarmino Lucas quer mais incentivo e protecção do turismo em Santo Antão

O presidente da Câmara de Comércio de Barlavento (CCB) defende que é preciso encorajar, incentivar e proteger o tipo de turismo que se pratica em Santo Antão. Por outro lado, é necessário envolver as comunidades e criar mais roteiros, além de uma boa qualidade em termos de transporte, algo que acredita estar em vias de resolução, com a entrada em funcionamento da concessão dos transportes marítimos.

Declarações proferidas hoje, por Belarmino Lucas, no espaço de opinião do "Primeiro Plano", programa informativo matinal, da Rádio Morabeza.

“É preciso que haja mais barcos e que sejam cada vez mais confortáveis. É preciso valorizar o produto turístico e envolver ainda mais as comunidades locais, valorizar os produtos locais, criar mais roteiros, nomeadamente os trilhos de montanha belíssimos, assinala-los para que os turistas continuem a passear e a conhecer cada vez mais essa ilha”, defende.

O responsável realça que os empreendimentos na ilha são de grande qualidade e confortáveis, adaptados ao nicho de turismo mais sustentável a nível do ambiente e que beneficia as populações. Belarmino Lucas recorda que os visitantes querem conhecer de perto tudo aquilo que Santo Antão tem para oferecer em termos de paisagem, cultura, tradição e as suas gentes.

“É preciso evitar cair na tentação de massificar esse turismo, porque não é compatível com a massificação. Seria, desse ponto de vista, matar a galinha dos ovos de ouro e aquilo que se pretende é exactamente o contrário – que Santo Antão continue a desenvolver o seu turismo porque é uma das ilhas mais belas deste arquipélago e tem muito para oferecer”, diz.

Opinião com Assinatura #306 - Belarmino Lucas Belarmino Lucas assina a quarta-feira o espaço de opinião nas manhãs da Rádio Morabeza.

As declarações do líder da Câmara de Comércio de Barlavento foram proferidas a propósito da inauguração, no próximo sábado, de mais uma unidade hoteleira na localidade de Curral das Vacas, em Ribeira das Patas, no município do Porto Novo.

A inauguração do empreendimento vai ser presidida pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, que vai aproveitar a ocasião para organizar um encontro com empresários da 'ilha das montanhas'.