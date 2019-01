«Índia quer relação empresarial de longo prazo com Cabo Verde»- Rajeev Kumar

​Educação, Saúde, Tecnologias, Biotecnologia, farmacêutica, energia solar. Alguns dos sectores que podem interessar aos empresários indianos que perspectivam investir em Cabo Verde.

A informação foi avançada hoje pelo embaixador da Índia para Cabo Verde, que discursava no seminário “oportunidades de negócio Índia-Cabo Verde”, realizado no Mindelo.

Segundo Rajeev Kumar, estes são sectores onde a Índia possui grande experiência e que podem ser uma mais-valia para Cabo Verde.

“Temos uma relação muito forte com os EUA, se forem a Silicon Valley vão ver somente indianos. Porque não aqui?", questiona.

Rajeev Kumar fala numa relação de cooperação a longo prazo apesar de apontar barreiras como a língua e a falta de informações sobre os dois países.

“A índia está muito longe de Cabo Verde, as empresas cabo-verdianas não sabem muito sobre as empresas indianas. Queremos abrir a porta dos dois lados. Eu penso que o capital privado é uma coisa que vai estabelecer uma relação entre os dois países para o longo prazo, porque o capital privado quando se move, move-se para longo prazo”, sublinha.

O embaixador da Índia para Cabo Verde aponta a participação de empresas cabo-verdianas nas feiras comerciais indianas como uma forma melhorar o conhecimento e estreitar relações entre os empresários dos dois países.

O seminário sobre oportunidades de negócio Cabo Verde-Índia foi promovido em parceria com a Embaixada da Índia e Câmara de Comércio de Barlavento.

Belarmino Lucas, presidente da CCB, destaca a necessidade de ampliação dos horizontes dos empresários cabo-verdianos para novos mercados.

“Criando as condições para que os empresários cabo-verdianos conheçam um novo mercado, cheio de potencial e que poderá, eventualmente, trazer muitas oportunidades para as suas actividades empresariais”, afirma.

Esta tarde decorrem no âmbito do seminário, encontros business to business entre empresários dos dois países.