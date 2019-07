Ampliação do Porto de Porto Novo é objectivo "mas não agora"

O Governo admite que a extensão do porto de Porto Novo, em Santo Antão constitui “uma grande prioridade” para Santo Antão, mas explica que o projecto “não está na calha para já” no quadro dos investimentos públicos na ilha.

O ministro do Turismo, Transportes e Economia Marítima, José Gonçalves, que esta semana esteve de visita a Santo Antão, reconhece que a infra-estrutura portuária deve dispor de “melhores condições”, mas que, “de momento”, a sua ampliação, para receber navios de cruzeiros de maior porte, “não está nos planos do Governo”.

“É uma grande prioridade para Santo Antão, mas não agora”, sublinhou o governante, explicando que o facto de o pais estar “altamente endividado”, não comporta, “para já”, um investimento dessa envergadura.

Os presidentes das câmaras municipais de Santo Antão já pediram ao Executivo para ter em conta a extensão do caís no quadro do projecto de criação Zona Económica Especial da Economia Marítima de São Vicente.

Igualmente, a Associação do Turismo de Santo Antão tem defendido a necessidade de o Governo “priorizar” a extensão do cais do Porto Novo, tornando-o “mais versátil”, capaz de receber cruzeiros, iates e veleiros.

Este porto recebeu obras de ampliação e modernização em 2010, data a partir da qual passou a receber navios cruzeiro de médio porte.

O porto do Porto Novo, além de duas rampas roll on / roll off (uma de betão e outra metálica), dispõe de uma gare marítima.