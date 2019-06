«Turismo em Santo Antão está de boa saúde» - Ministro do turismo

Um total de 14.486 turistas visitou a ilha de Santo Antão durante o primeiro trimestre de 2019, registando um aumento de mais de 61 por cento (%) em comparação com o período homólogo de 2018.

A informação foi avançada pelo ministro do Turismo, José Gonçalves, que se encontra de visita a Santo Antão, no âmbito da realização do seminário internacional sobre o turismo sustentável, numa iniciativa da Associação para a Defesa do Património de Mértola (Portugal), em parceria com o Governo, através do Fundo do Turismo, e com as câmaras municipais desta ilha.

Dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) indicam que Santo Antão, no primeiro trimestre de 2018, recebeu 8.974 turistas, tendo recebido, no período homólogo deste ano, 14.486 visitantes, o que de acordo com José Gonçalves, "mostra claramente que turismo nesta ilha está de boa saúde”.

Para o governante, Santo Antão está a ser “uma inspiração” para Cabo Verde em matéria de turismo sustentável, considerando que a ilha das montanhas está no “pelotão da frente” em matéria de promoção do turismo rural em Cabo Verde, segundo disse, graças aos investimentos que estão a ser realizados, sobretudo, no quadro do projecto Raízes (Redes locais para o turismo sustentável e inclusivo em Santo Antão), co-financiado pela União Europeia em 55 mil contos.

O titular da pasta do turismo anunciou ainda que, "entre 2017 e 2021, o Governo vai transferir para todos os municípios do arquipélago cerca de três milhões de contos para a melhoria do destino em cada uma das ilhas".

O ministro do Turismo inaugura, este sábado, no Paul, um segundo centro de interpretação turística em Santo Antão (o primeiro foi aberto, em Março, no Porto Novo), prevendo-se, para Outubro, a abertura de um terceiro centro, desta feita em Ribeira Grande.