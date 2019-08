​Ministro de Turismo visita ilha Brava

O ministro do Turismo, José Gonçalves, e o Chefe de Cooperação da União Europeia (EU) em Cabo Verde, José Roman Leon Lora, realizam uma visita à Brava, de 2 a 5 de Agosto, para conhecerem as potencialidades da ilha.

A visita tem por objectivo, segundo uma nota do Governo, “apostar fortemente” na diversificação da oferta e destinos turísticos no país, privilegiando o turismo rural.

Da agenda do ministro, para além do encontro com o executivo da Câmara Municipal, constam ainda deslocações a vários projectos e obras em curso, financiados pelo Governo, através do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo (FSST).

Conforme a referida nota de imprensa, José Gonçalves pretende visitar os pontos de interesse turístico da ilha e algumas estruturas e instituições ligadas aos sectores sob a sua tutela.

A caminho da Brava, o governante vai ainda, de acordo com a mesma fonte, passar pela ilha do Fogo, numa missão que inclui visitas a pontos de interesse turístico de Chã das Caldeiras, encontro com os operadores turísticos, para diálogo com os parceiros do projecto Rotas do Fogo, financiado pela União Europeia, e a apresentação do posto de Informação Turística de Chã das Caldeiras.

De acordo com o programa, o ministro vai inaugurar, no Fogo, o miradouro de Alto Spigom e o centro multimédia Maria da Cruz, projecto financiado pelo Fundo do Turismo e construído estrategicamente para beneficiar o turismo no município e na ilha.