Instituto do Turismo: ministro diz que prioridade é arrumar a casa

O ministro do Turismo, José Gonçalves, disse sexta-feira que a prioridade do recém-criado Instituto do Turismo é arrumar a casa e dar os primeiros passos para a melhoria de condições para o sector, até ao final deste ano.

O ministro falava aos jornalistas à margem da tomada de posse do Conselho Directivo do Instituto de Turismo, que aconteceu esta sexta-feira na cidade da Praia.

Conforme avançou, o Instituto foi criado com a sua sede na ilha do Sal e uma delegação na Praia para a zona sul do país e outra delegação em São Vicente, para a zona norte.

Segundo o também ministro dos Transportes e da Economia Marítima, foi criado algo operacional, transferindo as competências da regulação técnica que estavam dentro da Direcção Geral do Turismo, permitindo que o Instituto comece já a trabalhar até à entrada no novo orçamento, altura em que, segundo disse, vão entrar os membros não-executivos.

Por usa vez, João Chantre, Presidente do Conselho Directivo do Instituto do Turismo, falando em nome dos membros executivos, disse esperar que o Instituto venha a cumprir com aquilo que é esperado que venha a concretizar em nome dos interesses, não só de sectores privados mas de todos os poderes públicos.

“Que todos juntos consigamos resultados em breve, palpáveis e que justifiquem esta nomeação, esta equipa que tudo dará para poder concretizar o que se espera dela”, finalizou.

O Instituto do Turismo terá como Presidente do Conselho Directivo João Chantre e como vogais executivos Zilca Gonçalves e Américo Lopes. O mesmo é constituído por mais dois não membros executivos.